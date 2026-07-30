ABD ve İsrail seferber oldu: Hamaney'i arıyor... Bin Ladin taktiği panik yarattı

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile İsrail dış istihbarat servisi Mossad, İran'ın yeni lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in yerini tespit etmek için ortak operasyon yürüttüğü iddia edildi. İddiaya göre, babası Ayetullah Ali Hamaney'in 28 Şubat'ta İsrail hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından görevi devralan Mücteba Hamaney, yaklaşık 150 gündür hiçbir dijital cihaz kullanmıyor ve derin sığınaklarda saklanıyor.

MOSSAD VE CIA ORTAK OPERASYON YÜRÜTÜYOR

İngiliz gazetesi The Times'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump İran politikasındaki bir sonraki adımı değerlendirirken, CIA ile Mossad Orta Doğu'da tarihin en büyük insan avlarından birini yürütüyor.

Haberde, babası Ali Hamaney'in İsrail hava saldırısında öldürülmesinin ardından iktidara gelen Ayetullah Mücteba Hamaney'in yerini belirlemek için iki ülkenin istihbarat servislerinin ortak çalıştığı öne sürüldü.

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150 GÜNDÜR DİJİTAL İZ BIRAKMADI İDDİASI

İddiaya göre Mücteba Hamaney yaklaşık 150 gündür telefon kullanmıyor, dizüstü bilgisayarını açmıyor ve hiçbir dijital cihaz üzerinden iletişim kurmuyor.

Babasını öldüren hava saldırısında yüzünden ağır yaralandığı öne sürülen Hamaney'in, Amerikan casus uydularına yakalanmamak için gün ışığına çıkmadığı ve derin sığınaklarda saklandığı iddia edildi.

Yerinin Tahran'daki yer altı tünelleri ya da başkentin yaklaşık 145 kilometre güneyindeki Kum kenti yakınlarında bulunan korunaklı askeri sığınaklardan biri olabileceği değerlendiriliyor.

ESKİ TAKTİKLER İŞE YARAMIYOR

Haberde, İsrail ve ABD'nin daha önce Ali Hamaney'i takip etmek için Tahran'daki trafik kameralarını siber yöntemlerle ele geçirdiği, korumalarının ve yardımcılarının kullandığı araçları izlediği belirtildi.

NSA ile İsrail'in 8200 Birimi tarafından yürütülen bu çalışmaların, eski dini lider ile üst düzey askeri ve istihbarat yetkililerinin yerlerinin belirlenmesini sağladığı öne sürüldü.

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Ancak yeni lider Mücteba Hamaney'in dijital iz bırakmayan bir güvenlik stratejisi uyguladığı ve bu nedenle elektronik takip yöntemlerinin etkisini büyük ölçüde yitirdiği ifade edildi.

MOSSAD'IN YENİ HEDEFİ İNSAN İSTİHBARATI

Haberde, bu aşamada en kritik unsurun elektronik dinleme değil, insan istihbaratı (HUMINT) olduğu vurgulandı.

İddiaya göre Mossad, İran içindeki ajan ağı üzerinden Mücteba Hamaney'in sağlık durumu ve bulunduğu yeri belirlemeye çalışıyor.

İstihbarat çevrelerinde, Hamaney'in ölmüş olabileceği ve Devrim Muhafızları'nın ABD ile yürütülen savaşı meşrulaştırmak amacıyla hayatta olduğu izlenimini verdiğine inananların da bulunduğu öne sürüldü.

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"BİN LADİN TAKTİĞİ UYGULUYOR"

Haberde, Mücteba Hamaney'in Usame bin Ladin'in kullandığı yönteme benzer şekilde yalnızca özel kuryeler ve küçük kağıt notlar aracılığıyla iletişim kurduğu öne sürüldü.

Igra, "Mücteba'ya ulaşmanın tek gerçek yolu onunla temas halinde olan bir ajan bulmaktır." dedi.

Ancak İran'da Hamaney'e yakın kişilerin sıkı güvenlik soruşturmalarından geçirildiğini belirten Igra, Devrim Muhafızları içinde yalnızca iki ya da üç kişinin onunla doğrudan nasıl iletişim kurulacağını bildiğini savundu.

DUBLÖR İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Mossad'da eski yarbay olarak görev yapan Avner Avraham ise İran liderinin güvenlik amacıyla dublör kullandığını öne sürdü.

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Avraham, "Saddam Hüseyin'in yaptığı gibi onlar da dublör kullanıyorlar." dedi.

Mücteba Hamaney'in farklı noktalarda kaldığını savunan Avraham, yemek taşıyan personelin bile hizmet verdikleri kişinin gerçek lider mi yoksa dublör mü olduğunu bilmediğini ileri sürdü.

Haberde ayrıca İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yeni liderle görüştüğüne ilişkin açıklamalarının eski Mossad yetkilileri tarafından gerçeği yansıtmadığı iddiasında bulunuldu.

SES KAYDI BİLE RİSK OLUŞTURABİLİR

Babasının cenaze törenine katılmayan Mücteba Hamaney'in kamuoyu önüne çıkmaması dikkat çekerken, varlığına ilişkin tek işaretin adına yayımlanan resmi açıklamalar olduğu ifade edildi.

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Avraham, "Yüzünü göstermese bile sesini kullanarak İran halkına bir mesaj verebilir. Ancak bu onu savunmasız hale getirebilir. Ses dosyasından kullanılan kayıt cihazının türü ve kaydın yapıldığı yer gibi bilgiler elde edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Eski bir üst düzey ABD savunma yetkilisi de 28 Şubat'taki hava saldırısının ardından Mücteba Hamaney'in operasyonel güvenlik önlemlerini büyük ölçüde artırdığını ve bu nedenle insan istihbaratının daha da önemli hale geldiğini söyledi.