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ABD ve İsrail şaşırtmadı: Mısır’ın Gazze planını reddettiler

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#Kahire#ABD#İsrail
ABD ve İsrail şaşırtmadı: Mısır’ın Gazze planını reddettiler
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 07:00

Kahire’de önceki gün düzenlenen Olağanüstü Arap Zirvesi’nde kabul edilen Gazze’yi yeniden inşa planına ABD ve İsrail’den itiraz geldi.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, Arap liderlerin planını değerlendirdi. Hughes açıklamasında, “Mevcut öneri Gazze’nin şu anda yaşanamaz olduğu gerçeğini göz ardı ediyor. Başkan Donald Trump’ın Gazze’yi Hamas’tan arındırarak yeniden inşa etme vizyonunun arkasında duruyoruz” dedi. Mısır’ın sunduğu ve 53 milyar dolara mal olacağı öngörülen plan, Gazze sakinlerini yerinden etmeden bölgenin 5 yıl içerisinde yeniden inşasına odaklanıyor. Trump ise Filistinlileri komşu Mısır ve Ürdün’e sürerek Gazze’nin kontrolünü ele geçirmek istediği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

TRUMP’IN PLANINA SADIKLAR

İsrail Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Arap Zirvesi’nin “7 Ekim Hamas saldırılarının ardından durumun gerçeklerini ele almada başarısız olduğu ve modası geçmiş bir bakış açısına dayandığını” belirterek öneriyi sert bir şekilde eleştirdi. Açıklamada, Trump’ın Filistinlileri Gazze’den sürme planının teşvik edilmesi gerektiği savunuldu. Hamas ise Gazze’de yönetimi bağımsız Filistinli teknokratlardan oluşan bir gruba devretmesini öngören planı memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Mısır, Gazze planını 7 Mart’ta onay için 57 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) sunacak.

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DIŞİŞLERİ PLANDAN MEMNUN

Dışişleri Bakanlığı, Arap Zirvesi’nde, Gazze’nin yeniden imarına yönelik bir planın kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Kalıcı ateşkesin sağlanması, Gazze’nin yeniden imarının başlaması ve Filistinlilerin kendi topraklarında huzur içinde yaşamasını hedefleyen girişimleri desteklemeyi sürdüreceğiz” denildi.

 

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#Kahire#ABD#İsrail

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