20 uçak aynı anda havalandı! ABD: Cevabımız açık ve şiddetli olur!

Kuzey Kore'nin geçtiğimiz Pazar günü art arda 8 kısa menzilli balistik füze fırlatmasının ardından bölgede gerilim yükselirken, Güney Kore ve ABD'den yeni bir adım geldi. Güney Kore ve ABD Hava Kuvvetleri, 20 savaş uçağının katıldığı ortak uçuş tatbikatında adeta Kuzey Kore'ye gözdağı verdi.
20 UÇAK AYNI ANDA GÖKYÜZÜNDE
Güney Kore Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikatın bugün Güney Kore'nin batı kıyısı açıklarında gerçekleştirildiği kaydedildi.
GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI:PROVOKASYONLARA CEVAP VERECEĞİZ
Kuzey Kore'den peş peşe gelen hamleler sonrası Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'dan yeni bir açıklama geldi. Yoon, Kuzey Kore eksenli nükleer silah ve füze tehdidinin giderek daha da büyüdüğünü söyleyerek, "Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programı sadece Kore Yarımadası'nda değil, Kuzeydoğu Asya'da ve dünyada da barışı tehdit edecek düzeye ulaştı" dedi.
Yoon, hükümetinin nükleer ve füze tehdidine karşı caydırıcılığı artıracağını ve aynı zamanda daha temel ve pratik bir güvenlik yeteneği inşa edeceğini vurgulayarak, "Hükümetimiz, herhangi bir Kuzey Kore provokasyonuna kesin ve sert bir şekilde yanıt verecektir" ifadelerini kullandı.
ABD: AÇIK VE ŞİDDETLİ BİR KARŞILIK VERİLİR
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) dün yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin yeraltı nükleer test sahasına erişim yolu açmış olabileceğini belirtti. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ise Kuzey Kore'nin beş yıl sonra ilk kez bir nükleer teste girişmesi halinde açık ve şiddetli bir karşılık vereceklerini söyledi.
Biden yönetimi, Kuzey Kore'nin nükleer bir deneme yapması durumunda ek uluslararası yaptırımlar için baskı yapma sözü verirken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri arasındaki bölünmeler nedeniyle alınacak tedbirlerin ne olacağı belirsiz.