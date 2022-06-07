20 uçak aynı anda havalandı! ABD: Cevabımız açık ve şiddetli olur!

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Kuzey Kore'nin geçtiğimiz Pazar günü art arda 8 kısa menzilli balistik füze fırlatmasının ardından bölgede gerilim yükselirken, Güney Kore ve ABD'den yeni bir adım geldi. Güney Kore ve ABD Hava Kuvvetleri, 20 savaş uçağının katıldığı ortak uçuş tatbikatında adeta Kuzey Kore'ye gözdağı verdi.



20 UÇAK AYNI ANDA GÖKYÜZÜNDE



Güney Kore Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikatın bugün Güney Kore'nin batı kıyısı açıklarında gerçekleştirildiği kaydedildi.



Tatbikattan ajanslara yansıyan bir kare

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Ortak uçuşta F-35A, F-15K ve KF-16 dahil olmak üzere 16 Güney Kore savaş uçağı ve ABD'ye ait 4 adet F-16 savaş uçağının yer aldığı belirtildi. Tatbikatınvurgulandı.ABD ile Güney Kore sık sık ortak tatbikat düzenliyor. Son dönemde füze denemelerini artıran Kuzey Kore ise iki ülkenin ortaklığını ve tatbikatlarını kınıyor.Kuzey Kore geçtiğimiz Pazar günü 35 dakikalık bir süre zarfında 8 kısa menzilli balistik füze ateşleyerek bu yılın 18. silah testine imza atmıştı. Kuzey Kore'nin füze denemelerinin ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya ziyaretinin hemen peşinden gerçekleşmesi Washington'a verilen bir mesaj olarak yorumlanmıştı.Güney Kore ve ABD ise Pazartesi günü düzenledikleri ortak atış tatbikatında Pyongyang'a misilleme olarak 8 kısa menzilli füze ateşlemişti.Güney Kore'den konuya ilişkin yapılan açıklamadaifadelerine yer verilmişti.

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI:PROVOKASYONLARA CEVAP VERECEĞİZ

Kuzey Kore'den peş peşe gelen hamleler sonrası Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'dan yeni bir açıklama geldi. Yoon, Kuzey Kore eksenli nükleer silah ve füze tehdidinin giderek daha da büyüdüğünü söyleyerek, "Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programı sadece Kore Yarımadası'nda değil, Kuzeydoğu Asya'da ve dünyada da barışı tehdit edecek düzeye ulaştı" dedi.

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Yoon, hükümetinin nükleer ve füze tehdidine karşı caydırıcılığı artıracağını ve aynı zamanda daha temel ve pratik bir güvenlik yeteneği inşa edeceğini vurgulayarak, "Hükümetimiz, herhangi bir Kuzey Kore provokasyonuna kesin ve sert bir şekilde yanıt verecektir" ifadelerini kullandı.

ABD: AÇIK VE ŞİDDETLİ BİR KARŞILIK VERİLİR

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) dün yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin yeraltı nükleer test sahasına erişim yolu açmış olabileceğini belirtti. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ise Kuzey Kore'nin beş yıl sonra ilk kez bir nükleer teste girişmesi halinde açık ve şiddetli bir karşılık vereceklerini söyledi.



Biden yönetimi, Kuzey Kore'nin nükleer bir deneme yapması durumunda ek uluslararası yaptırımlar için baskı yapma sözü verirken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri arasındaki bölünmeler nedeniyle alınacak tedbirlerin ne olacağı belirsiz.