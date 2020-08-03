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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.08.2020 - 18:52,Son Güncelleme:

ABD ve Endonezya dışişleri bakanlarından kritik görüşme

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ABD ve Endonezya dışişleri bakanlarından kritik görüşme
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pompeo ve Marsudi'nin telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki "güçlü" stratejik ortaklığın ele alındığı belirtildi.

"Pompeo ve Marsudi, Güney Çin Denizi'nde uluslararası hukuka saygı duyulmasına yönelik iki ülkenin ortak amacını ele aldı." ifadesine yer verilen açıklamada, iki ülke arasında kamu sağlığı ve ekonomik iş birliğinin artırılmasının öneminin vurgulandığı aktarıldı.

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