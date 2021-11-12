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HABERLERDünya Haberleri

ABD ve Çin ilişkilerinde önemli adım! Biden ve Şi Cinping'den kritik görüşme

#Biden#Şi Cinping#ABD
ABD ve Çin ilişkilerinde önemli adım Biden ve Şi Cinpingden kritik görüşme

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in pazartesi günkü çevrim içi görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri tüm yönleriyle ele alacağını bildirdi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden ile Şi arasındaki çevrim içi görüşmenin 15 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.
Biden ve Şi'nin, ABD ile Çin arasındaki rekabet unsurlarını ele alacağını ifade eden Psaki, görüşmede aynı zamanda iki ülke arasındaki muhtemel iş birliği alanlarının da değerlendirileceğini kaydetti. Psaki, "Başkan Biden, ABD'nin niyetleri ile önceliklerini ve Çin'le ilgili endişelerimizi samimi bir şekilde açıkça dile getirecek." ifadesini kullandı.

ABD ve Çin arasındaki tansiyon son dönemde, Tayvan'daki son gelişmeler, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong'daki insan hakları ihlallerine ilişkin tartışmalar ve uluslararası ticaretle ilgili konularda yükselmişti. Şi'nin, İskoçya'nın Glasgow kentinde ay başında düzenlenen iklim zirvesine katılmaması nedeniyle Biden-Şi görüşmesi olmamıştı. Beyaz Saray ise aylardır iki liderin 2022'den önce çevrim içi görüşeceğini söylüyor, ancak görüşme zamanına ilişkin detay vermiyordu.

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#Biden#Şi Cinping#ABD

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