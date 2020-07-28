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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.07.2020 - 18:32,Son Güncelleme:

ABD ve Çin arasında yeni kriz! Yüzlerce kişiye gönderildi

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ABD ve Çin arasında yeni kriz! Yüzlerce kişiye gönderildi
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ABD'de, yüzlerce kişiye Çin'den sipariş edilmemiş tohum paketlerinin gönderilmesinin ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD'de birçok kişi son günlerde Çin'den istenmeyen tohum paketleri aldı.

İç Güvenlik Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı, yasaklı tohumların yasa dışı şekilde girişini engellemek ve ülke tarımını istilacı böcek ve zararlı bitkilerden korumak için soruşturma başlattı.

Yüzlerce ABD vatandaşına gönderilen bazı tohum paketlerinin üzerinde mücevher, oyuncak veya kablosuz kulaklık içerdiğine dair ifadeler yer aldı.

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