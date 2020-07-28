ABD ve Çin arasında yeni kriz! Yüzlerce kişiye gönderildi

Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD'de birçok kişi son günlerde Çin'den istenmeyen tohum paketleri aldı.



İç Güvenlik Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı, yasaklı tohumların yasa dışı şekilde girişini engellemek ve ülke tarımını istilacı böcek ve zararlı bitkilerden korumak için soruşturma başlattı.



Yüzlerce ABD vatandaşına gönderilen bazı tohum paketlerinin üzerinde mücevher, oyuncak veya kablosuz kulaklık içerdiğine dair ifadeler yer aldı.