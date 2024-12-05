ABD ve Çin arasında ipler gerildi: 13 şirkete yaptırım kararı

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ABD’nin Tayvan’a yönelik silah satışları nedeniyle Çin harekete geçti. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu durumun tek Çin ilkesini ve 3 Çin-ABD ortak bildirisini ciddi şekilde ihlal ettiği ifade edilerek, ABD’nin bu eylemleriyle Çin'in iç işlerine karıştığı, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltaladığı belirtildi.

Açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası uyarınca, Çin’in ABD’li 13 savunma şirketlerine ve 6 üst düzey yöneticiye karşı önlem almaya karar verdiği kaydedildi.

Yaptırım kararı çerçevesinde söz konusu şirketler ve kişilerin Çin sınırları içindeki taşınır ve taşınmaz malları ile diğer varlıklarının dondurulacağı belirtilen açıklamada, Çin'deki tüm kuruluş ve şahısların bu şirketlerle işlem, iş birliği ve diğer faaliyetlerde bulunmasının yasaklandığı vurgulandı.

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Kararın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği ifade edilen açıklamaya göre yaptırım uygulanan kişilerin ayrıca vizeleri veya Çin'e (Hong Kong ve Makao dahil) girişleri yasaklanacak.

ABD Ekim ayında Tayvan için yaklaşık 2 milyar dolar değerinde bir silah satışını onaylamış, geçtiğimiz ay ise 385 milyon dolarlık yeni silah satışına onay vermişti.

PASİFİK'TE EGEMENLİK İHTİLAFI

Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor. Çin yönetimi "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan'ı Çin'e bağlamak istiyor ve bunun için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Pekin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak görüyor.