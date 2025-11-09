×
Dünya Haberleri

ABD ve BMGK’dan Şara’ya yönelik yaptırımlar kalktı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 07:00

ABD pazartesi günü Başkan Donald Trump ile Washington’da görüşmesi beklenen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı özel olarak belirlenmiş küresel terörist yaptırım listesinden çıkardığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott​​​​​​​, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun terörle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları düzenleyen “Özel Olarak Tanımlanmış Küresel Terörist (SDGT)” listesinde “Muhammed el-Cevlani” adıyla yer alan Şara’yı listeden çıkardığını bildirdi. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab’ın da Hazine Bakanlığı yaptırım listesinden çıkarıldığı belirtildi.

TÜRKİYE DE KALDIRDI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) de ABD’nin Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Hattab’a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını 6 Kasım’da kabul etmişti. Türkiye de BMGK kararları uyarınca Şara ile Hattab’ın mal varlıklarına dondurma kararını kaldırdı. Karar dün Resmi Gazete’de yayınlandı.

 

