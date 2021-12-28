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ABD ve Avrupa'nın yeni kabusu olacak! Binlerce Afgan otellerde ve askeri birliklerde mahsur kaldı

#Afganistan#ABD#İngiltere
ABD ve Avrupanın yeni kabusu olacak Binlerce Afgan otellerde ve askeri birliklerde mahsur kaldı

Taliban'dan kaçarak farklı ülkelere göç eden binlerce Afgan gittikleri ülkelerde hala hayata adapte olamadı. İngiltere'de 12 bin Afgan mülteci yeni yılda otellerde mahsur kalırken, 25 bin Afgan mülteci de ABD'deki askeri tesislerde bekleyişini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda düzensiz göçü önlemek için 40 bin Afgan göçmen alacaklarını duyuran Avrupa ciddi bir organizasyon sıkıntısı çekerken Afgan mülteciler ırkçı saldırılar altında yeni hayatlarına başlamayı bekliyor.

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ABD güçlerinin kaotik bir şekilde Afganistan'ı terk etmesi ve Taliban'ın kontrolü yeniden ele geçirmesi ile  binlerce kişi evinden oldu. Bölgede yeniden istikrar kurma çabaları sürerken dünyayı bekleyen başka bir sorun da aylar sonra gün yüzüne çıktı: "Çatışmalar yüzünden evlerinden olan ve bölgeyi terk etmek zorunda olan Afganlar nerede yaşayacak?"

Organizasyon konusunda yaşanan sıkıntılar, bürokratik engeller, yasa dışı göç ve  peş peşe gelen protestolar arasında mülteci sorunu Avrupa'nın yeni kabusu olacağa benziyor...

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SAYI MİLYONLARI BULABİLİR

Bir çok ülke yaptıkları tahliye operasyonları ile yasal yoldan belirli sayıda göçmeni kabul etse de yasa dışı yollardan gelen kişilerle bu sayının milyonları bulabileceği düşünülüyor. BM geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Afganistan'da 23 milyon kişinin açlık sınırında olduğunu belirterek, 3,5 milyon kişinin çatışmalar yüzünden yerinden edilebileceğini duyurmuştu.

ABD ve Avrupanın yeni kabusu olacak Binlerce Afgan otellerde ve askeri birliklerde mahsur kaldı

İNGİLTERE'DE 12 BİN KİŞİ OTELLERDE MAHSUR KALDI

İngiltere'de hükümet Afganistan'dan gelen mülteciler için kalıcı evler bulmak için konseyi ikna etmeye çalışırken, yaklaşık 12.000 Afgan 2022'ye Birleşik Krallık otellerinde başlayacak.

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16 BİN 500 KİŞİDEN SADECE 4 BİNİ YERLEŞTİRİLDİ

Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Ağustos ayından bu yana Afganistan'dan Birleşik Krallık'a hava yoluyla nakledilen 16.500 kişiden sadece 4 bini yerleşik bir eve taşındı ya da taşınma sürecinde. Geri kalanlar, hayatlarını nerede yeniden kurmaya başlayacaklarına dair hiç bir fikre sahip değil ve çaresiz bekleyiş sürüyor.

ABD ve Avrupanın yeni kabusu olacak Binlerce Afgan otellerde ve askeri birliklerde mahsur kaldı

ABD'DE DURUM FARKLI DEĞİL, BİNLERCE KİŞİ ASKERİ TESİSLERDE KALICI EVLERİNİ BEKLİYOR

ABD'nin tahliye operasyonları sırasında ülkeden kaçan 124 bin sivil arasında olan Afganların Amerika'daki durumu da İngiltere'den farklı değil.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na göre, 24 Aralık itibariyle 75 binden fazla Afgan uyruklu ABD'ye geldi ve bunların yaklaşık 25 bini hala askeri tesislerde yaşıyor. Yaklaşık 2 bin 500 Afgan, denizaşırı ABD üslerinde işlem görmeyi bekliyor.

HOLLANDA'DA HALA KAMPLARDALAR

Tahliyeler sonrası Hollanda'ya gelen Afgan mültecilere kısa süre içinde ev bulunacağı duyurulsa da kalıcı sosyal konut sıkıntısı burada da patlak verdi ve binlerce kişi mülteci kamplarında kalmaya devam ediyor.

BM RAKAM VEREMİYOR

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130 ülkedeki mültecileri takip eden Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı, Taliban'ın iktidara gelmesinden bu yana kaç Afgan'ın ülkeden ayrıldığına dair rakam veremeyeceğini söylüyor.

IRKÇI SALDIRILAR VE PROTESTOLAR

İngiltere'de otellerde kalan Afgan mülteciler aşırı sağ grupların hedefi haline geldi. Afganların ülkelerine yerleştirilmesini protesto eden kalabalık otellerin önüne pankartlar astı. Avrupa'nın diğer ülkelerinde de benzer haberler gelmeye devam ediyor.

ABD ve Avrupanın yeni kabusu olacak Binlerce Afgan otellerde ve askeri birliklerde mahsur kaldı

AFGAN MÜLTECİ DAYANAMAYIP KENDİNİ  YAKTI

Afganistan'dan gelen binlerce mülteci, Jakarta'nın yasal olarak çalışmalarını yasakladığı için başka bir yere yerleştirilmeyi beklerken Endonezya'da adeta arafta kaldı. Kuzey Sumatra'da ülkeye girmek için bekleyen Afgan bir mülteci kendini yaktı. Meydanda kendini ateşe veren adam ağır yanıklara maruz kaldı ve hastaneye kaldırıldı.

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