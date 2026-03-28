ABD ve Avrupa’dan G7’de ‘savaş’ pazarlığı

28 Şubat’ta “özgürlük” vaadiyle İsrail ile birlikte İran’a yönelik hava saldırıları başlatan ancak günler sonra NATO ülkelerini kendilerine yardım etmemekle suçlayan ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı açıklamalarla sahadaki adımlar arasındaki çelişkiler, Washington’un müttefiklerinde kafa karışıklığına neden oldu. ABD merkezli Politico’nun haberine göre sözkonusu “müttefikler” arasında ABD’nin Avrupa, Asya ve Ortadoğu’daki ortakları ve hatta “yardım istediği” hükümetler de yer alıyor.

RUBIO HÜRMÜZ İÇİN BASTIRDI

Avrupa’dan İran’da beklediği desteği göremeyen Trump, önceki gün Beyaz Saray’da Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in “Bu bizim savaşımız değil” ifadesini hatırlatarak, “Ukrayna da bizim savaşımız değil” demişti. Ancak Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu Paris’te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısına “Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yardımcı olmaları için G7’ye baskı yapmaya” yolladı. Fransa’ya gitmeden önce yaptığı bir açıklamada Rubio, “Onları mutlu etmek için orada değilim. Dünyanın bu konuda (Hürmüz Boğazı) büyük bir çıkarı var, bu yüzden harekete geçip bu sorunu çözmeliler” diye konuştu.

AVRUPA KIEV’İ HATIRLATTI

G7’nin özellikle Avrupalı üyeleri ise İran’daki gerilim nedeniyle “yalnız kalan” Ukrayna’ya verilen desteğin unutulmaması gerektiğinin altını çizmekte ısrarcı. Fransız Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, toplantıda “Rusya’nın gölge filosu üzerindeki baskının artırmaya çalışılacağı” belirtildi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise, zirve öncesi yaptığı bir değerlendirmede Rusya-Ukrayna Savaşı ile ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmaların “çok yakından bağlantılı olduğunu” savundu. Kallas, “ABD, İran’ın saldırılarını durdurmak, Ortadoğu’daki savaşın sona ermesini istiyorsa, Rusya’ya da baskı uygulayarak bu konuda İran’a yardım edememesini sağlamalıdır” diye konuştu. Bu arada Rus Parlamentosu’nun alt kanadı olan Devlet Duma’sının dört üyesinin, haklarında uygulanan yaptırımlara rağmen önceki gün Kongre üyeleriyle görüşmek üzere ABD’yi ziyaret etmesi dikkat çekti.

RUBIO: SAVAŞ 2 İLA 4 HAFTA DAHA SÜREBİLİR

Axios’ta yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio dün G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda, İran’a yönelik saldırıların 2 ila 4 hafta daha süreceğini söyledi. Rubio toplantıda, ABD’nin İran ile ciddi görüşmeler yapmaya da yakın olduğuna işaret ederek, bölgeye çok sayıda yeni ABD askerinin yönlendirildiğini ve Trump yönetiminin gerilimi tırmandıracak seçenekleri de değerlendirdiğini ifade etti. Toplantıda, ABD’nin İran’a yönelik tüm hedeflerini gerçekleştirmede kararlı olduğunu vurgulayan Rubio, ABD’nin İran ile halen aracılar üzerinden iletişim kurduğunu aktardı.

Toplantı, Fransa’da haziran ayında Evian-lens-Bains kentinde düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi’ne hazırlık niteliğinde. G7 ülkeleri ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Kanada’dan oluşuyor. Japonya hariç tüm ülkeler NATO üyesi.