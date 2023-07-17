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ABD ve Avrupa’da sıcak hava dalgası ile boğuşuyor

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#Abd#Avrupa#Sıcak Hava Dalgası
ABD ve Avrupa’da sıcak hava dalgası ile boğuşuyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 11:23

ABD’nin güney ve batı eyaletlerinde ve Avrupa’da özellikle İtalya’nın güneyinde etkili olan boğucu sıcak hava dalgasının tehlikeli seviyede olması bekleniyor.

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ABD Ulusal Hava Durumu Servisi’nden (NWS) yapılan açıklamada, “ABD'nin batı ve güneyinde bazı bölgelerinde tehlikeli sıcak hava dalgası bekleniyor” denildi. Kaliforniya eyaletinin güneydoğusu, Nevada eyaletinin güneyi ve Arizona eyaletinin batısında ise ‘kırmızı bayrak uyarısı’ verildi.

KIRMIZI BAYRAK UYARISI NEDİR?

Kırmızı bayrak uyarısı, Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından halkı, itfaiyecileri ve arazi yönetimi kurumlarını, koşulların orman yangınlarının çıkması ve hızlı yayılması için ideal olduğu konusunda bilgilendirmek için verilen bir tahmin uyarısıdır.

SİCİLYA’DA SICAKLIK ALARMI

İtalya Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 16 kentte üçüncü seviye kırmızı alarm ilan etmişti. İtalya Meteoroloji Servisi, 17-23 Temmuz tarihleri arasında ülkenin kuzeyinde sıcaklığın düşüşe geçmeye başlayacağını ancak Sicilya adasında tehlikenin sürdüğünü bildirdi. Sicilya adasında hava sıcaklığının 45 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

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#Abd#Avrupa#Sıcak Hava Dalgası

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