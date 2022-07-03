ABD ve Avrupa'da kaos: Binlerce uçuş iptal

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Koronavirüs pandemisi ile sıkıntılı günler geçiren havayolu şirketleri şimdi de grev dalgası ile mücadele ediyor.

Avrupa genelinde yaz aylarının gelmesi ile artan talebe cevap veremeyen şirketler binlerce uçuşu ya iptal etti ya da erteledi.

Başta Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya olmak üzere pek çok ülkede bulunan personel eksikliği bu durumun yaşanmasında ana etken oldu.

Artan enflasyon karşısında ücretlerin düşük kalması nedeniyle sektörde grevlerin artması da firmaların yolcu takebine cevap verememesinde etkili oldu.

AP'de yer alan habere göre, Fransa'nın başkenti Paris'teki havalimanında çalışan işçiler aylık 300 euro zam talep ediyor.

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İngiliz havayolu şirketi British Airways’te çalışan 700 personel de ücret artışı talebi ile greve gitmeye hazırlanıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ülkenin en büyük havalimanı Heathrow, kapasitesinden fazla yolcu sayısıyla karşı karşıya oldukları için havayollarından uçuşları azaltmalarını istemişti.

Alman hava yolu firması Lufthansa ise söz konusu durumun ancak 2023 yılında normale dönebileceğini belirtiyor.

ABD'DEN 3 BİNDEN FAZLA UÇUŞ ERTELENDİ

Söz konusu durumdan etkilenen ülkeler arasında ABD de yer alıyor.

Flightaware verilerine göre, ABD bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'u kutlamaya hazırlanırken ülke genelinde 3 binden fazla uçuş ertelendi, 587 uçuş ise iptal edildi.

YOLCULAR MAHSUR KALDI

Hem ABD hem de Avrupa'da ertelenen uçuşlar nedeniyle pek çok yolcu havalimanlarında mahsur kaldı.

Uzun saatler boyunca havalimanlarında bekleyen yolcular bu anları sosyal medya hesaplarında paylaşarak tepkilerini dile getirdi.