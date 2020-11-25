ABD ve AB’ye 2021 mesajları

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde konuşurken gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, özetle şunları söyledi:

‘HER YOLA MUKTEDİRİZ’

“Biz (Yunanistan ile) hep diyalogdan yana olduk. Ancak Yunanistan’dan halen olumlu bir adım göremiyoruz. Onlar bizleri başka başkentlere şikayet ederken, biz bir Yunan gazetesine doğrudan makale yazarak açıkça söyledik. Gerginlik ve tırmanma veya diplomasi, diyalog ve işbirliği: Seçim Yunanistan’ındır. Biz her yoldan gitmeye muktediriz.”

‘AB HATASINI ANLAMALI’

“Doğu Akdeniz ve Ege’de yaşanan gelişmeler maalesef AB ile ilişkilerimize de etki ediyor. Bazı üyeler, ülkemizle ikili sorunlarını AB’ye taşımakta. Sözde bir üyelik dayanışması maskesi takmışlar, sürekli aleyhimize suistimal ediyorlar. AB’nin bu yanlıştan dönmesi lazım. Bunu başarırlarsa işbirliğimizden tüm Avrupa kazanır. Başaramazlarsa da tüm Avrupa zarar görür. AB’nin yaptığı hataları anlaması ve Türkiye’nin Birlik’e katacağı değeri görmesini bekliyoruz.”

ABD İLE İSTİŞARE VE EŞGÜDÜM

“ABD ile ilişkilerimizde karşı karşıya bulunduğumuz sınamalar ve potansiyel fırsatlar mevcudiyetini sürdürüyor. Suriye ve Libya gibi bölgesel barış ve güvenliği ilgilendiren konularda bazı görüş ayrılıklarına rağmen NATO müttefikimiz ABD ile istişare ve eşgüdüm içinde hareket etmeye çalışıyoruz. Ancak ilişkilerimizi gölgeleyen bazı olumsuz unsurlar gündemimizden çıkmadı. ABD, FETÖ’ye karşı adım atamadı, PKK/PYD/YPG ile ortaklığını sonlandıramadı, yaptırım ve tehdit dilini bir kenara bırakamadı, S-400 tedarikimizi F-35 programına katılımımız ve CAATSA yaptırımlarıyla ilişkilendirmeye devam ederek savunma ilişkilerimize zarar verdi.”

PARLAMENTER DİPLOMASİ

“ABD’deki seçim dönemi ve siyasi kutuplaşma da sorunlarımızın aşılması için gerekli diyaloğun etkin şekilde hayata geçirilmesini güçleştirdi. İlişkilerimizi iki ülkenin de stratejik çıkarına olacak şekilde tekrar olumlu bir mecraya sokmak için gereken çabayı göstereceğiz. Bu yeni dönemde de ekonomik, siyasi ve güvenlik işbirliğimiz açısından ilişkilerimizde yeni sayfalar açabilmemiz önemli olacak. Yeni dönemde yüce Meclisimizin Kongre’yle ilişkileri ve parlamenter diplomasi de özel önem taşıyacak.”

‘BİZE RAĞMEN OYUN KURULAMAZ’

“Azerbaycan, dirayetli liderliği ve ordusuyla sahada kazandığı başarıyla 30 yıllık statükoyu değiştirmeyi başardı. Ülkemiz, bu şekilde tarihi bir gelişme sağlanmasında merkezi rol oynamıştır. Mücavir coğrafyamızda bize rağmen oyun kurulamayacağı, barış ve istikrarın yolunun Türkiye’den geçtiğini dost da düşman da bir kez daha görmüştür.”

FETÖ’YE KARŞI 16 BİN GİRİŞİM

“Yurtdışı teşkilatımın FETÖ’nün gerçek yüzünü ve bu örgütün bulunduğu ülke için de tehdit teşkil ettiğini anlatmak için yaptığı girişimlerin sayısı 16 bini geçti. ABD’de FETÖ okullarına verilen para cezası örneğinde olduğu gibi bu konuda somut sonuçlar alınmaya devam ediliyor.”

‘CEVABINI SAHADA VERECEĞİZ’

Bütçe görüşmeleri sonrasında ise gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, İrini Operasyonu kapsamında Türk gemisinde yapılan aramaya ilişkin, “Sahada da cevabını vereceğiz, hukuki ve siyasi süreçleri de takip edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa onu yapacağız” dedi.

‘BİZ DE AVRUPA’YI RAPORLAYACAĞIZ’

“Salgının olumsuz etkilerinden biri de özellikle Avrupa’da yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı gibi akımların güçlenmesidir. Dışişleri Bakanlığı olarak bundan sonra yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve göçmen karşıtlığı gibi konularda bilhassa Batı’da yaşanan gelişmelere ilişkin yıllık raporlar hazırlayacağız. Bu raporlar yoluyla işlenen suçları teşhir edeceğiz, yasal süreçlerin takipçisi olacağız.”