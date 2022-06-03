ABD ve AB’den Yunan tezlerine destek bulunca komşu soluğu adalarda aldı

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ABD ziyaretinden sonra Brüksel’deki AB zirvesinde de Türkiye’yi şikâyet eden ve Fransa ile Almanya’nın desteğini alan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dün 1947 Paris Antlaşması’na aykırı bir şekilde silahlandırılan Bodrum açıklarındaki İstanköy (Kos) ve İstanbulya (Astipalea) adalarını ziyaret etti. Ayrıca, Paris Antlaşması ile Yunanistan’a bırakılan adalar listesinde ismi bulunmayan Keçi (Pserimos) adasına da gitti. Keçi adasına giderken sosyal medya hesabında, adadaki bir kayalıkta boya ile çizilmiş Yunan bayrağının fotoğrafını çekerek “Ege’nin mavisi. Bayrağın mavisi ile buluşuyor!” mesajını paylaştı. Yunan medyası, Miçotakis’in Keçi Adası’nda polis karakolu, sağlık ocağı ve sahil güvenlik ofisini ziyaret ettiğini yazdı.

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ANLAMLI ZİYARET

Bodrum’un karşısındaki İstanköy adasında belediye meclisi toplantısına katılan Miçotakis, sığınmacılar konusuna değinerek “Bugün burada, bu konuda bana kimse bir şey söylemedi. Buna çok sevindim. Eğer 2 yıl önce gelseydim aynı şey olmazdı. Karşılaştığımız zorluklara rağmen, bu soruna çözüm bulundu” dedi. Miçotakis “Yunan ve AB sınırlarını koruyorlar” diyerek, adadaki Sahil Güvenlik unsurlarına teşekkür etti. Devlet televizyounu ERT, Türkiye ile gerginlik yaşandığını bir sırada, Miçotakis’in bu ziyaretlerinin sembolik anlam taşıdığını belirtti. Yunan siyasi gözlemciler, Miçotakis’in İstanköy’deki etkinlikleri sırasında adada yeni hastane inşa edileceği vaadinde bulunmasının, sonbaharda erken seçim senaryoları çerçevesinde değerlendirilebileceğini söylediler.

Miçotakis, sosyal medyada Yunan bayrağı çizilmiş bir adacığın fotosunu da paylaştı.

ALMANYA’DAN U DÖNÜŞÜ

Bu arada, Türkiye konusunda, Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron’dan sonra, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Yunanistan’a destek vermeleri Atina’da büyük sevinç yarattı. Almanya, birkaç gün içinde 180 derecelik dönüş yaparak, Yunan yanlısı tavır aldı. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, geçen hafta “Türk Cumhurbaşkanı ve Yunan Başbakanı’na anlaşmazlıkları halletmeleri çağrısında bulunuyoruz” diye açıklama yapmıştı. Ardından da, Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Christiane Hoffmann taraflara diyalog tavsiye etmişti.

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HARİTALI ZİYARET SONRASI

Salı günü Brüksel’de görüştüğü Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a “Mavi Vatan” haritasını da gösterip, Türkiye’yi şikâyet eden Miçotakis, “Kendisine, bir AB üyesinin (Yunanistan), AB’ye aday bir ülke (Türkiye) tarafından tehdit edildiği bir sırada, Almanya’nın eşit mesafeli politika uygulamasının, anlaşılır olamayacağını söyledim” demişti. Almanya Başbakanlık Sözcüsü Wolfgang Büchner ise çarşamba günkü açıklamasında tonu yükseltmiş ve Türk savaş uçaklarını kastederek “Yunan hava sahasına girilmesi ve adalar üzerinde üst uçuşlar gerçekleştirilmesi kabul edilir bir şey değil. Bu, ittifak ruhuyla da bağdaşmıyor” iddiasında bulunmuştu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç “Ülkemiz aleyhindeki mesnetsiz açıklamaları kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz” diyerek, Büchner’in sözlerine yanıt vermişti. AB zirvesinden sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Yunanistan’ı destekleyen açıklamalar yapmıştı.

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ABD’DEN DE DESTEK İDDİASI

Yunan medyasında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın da Yunan tezlerini destekleyen açıklama yaptığı iddia edildi. Price, Kıbrıslı Rum bir gazetecinin sorularını cevaplandırırken şöyle dedi: “Tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir, Yunanistan’ın adalardaki egemenliğinden şüphe yoktur. NATO’da müttefiklerimiz olan Türkiye ile Yunanistan’ı, bölgede barış ve güvenliğin korunması ve anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözümü amacıyla işbirliği yapmaları için cesaretlendiriyoruz”.

TÜRKİYE ADALAR İÇİN UYARIYOR

Atina, 1947 Paris Antlaşmaları gereğince silahtan arındırılmış olması gereken Onikiadalar bölgesindeki adaları, 1960 yıllardan sonra silahlandırmaya başladı. Halen de silahlandırmaya ve asker bulundurmaya devam ediyor.

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Türkiye, geçen yıllarda çeşitli defalar bu adaları Paris Antlaşması’na aykırı şekilde silahlandırdığı için Yunanistan’ı uyardı. Yunanistan, Türkiye’den tehdit gördüğü iddiasıyla, Birleşmiş Milletler’in 51’nci maddesine atıfta bulunarak, adaları ‘meşru müdafa hakkı’ çerçevesinde silahlandırdığını öne sürdü.

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Türkiye son dönemde de adalar konusunda Yunanistan’ı uyaran açıklamalar yapmıştı. Son olarak hafta arası bir demecinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yunanistan, adaların statüsünü bozmuştur, dolayısıyla Yunanistan’ın bu adaları silahsızlandırması gerekir. Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar” demişti.