ABD uyarı yayınladı: Hızla yayılıyor! Ünlü dizi ile korkutan benzerlik...

CDC verilerine göre, 'Candida auris' olarak bilinen mantar enfeksiyonları, 2019 yılında 476 vakadan 2021 yılında 1.471'e çıktı.



Mantarı taşıyan ancak enfekte olmayan insanların sayısı aynı zaman diliminde neredeyse dört katına çıkarak 1.077'den 4.040'a çıktı. Ön veriler vaka sayısının artmaya devam ettiğini ve antibiyotiğe dirençli suşların ortaya çıktığını gösteriyor.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 30 İLE 70 ARASINDA DEĞİŞİYOR

Bilim insanları mantarın, bağışıklık sistemleri güçlü, sağlıklı insanlar için bir tehdit olmadığına inanıyor.

Ancak solunum cihazına bağlı hastalar ve kemoterapi gören kanser hastaları gibi tıbbi olarak daha hassas kişiler ciddi risk altında.

Mantar nedeni ile septisemi (kan dolaşımı enfeksiyonu) geliştiren hastaların yüzde 30 ila 70'inin hayatını kaybettiği öldüğü tahmin ediliyor.

TEMİZLENMESİ ÇOK ZOR! SAĞLAM BİR PLANA İHTİYACIMIZ VAR

CDC uzmanları, hastalık nesnelerle temas yoluyla yayıldığı için olası bir salgına karşı sağlam bir enfeksiyon kontrol planına ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor.

Vanderbilt Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar profesörü William Schaffner, "Mantarlar bir hastaneye girdiklerinde kontrol edilmeleri ve temizlenmeleri oldukça zordur" derken, CDC'den Meghan Lyman, mantarın yüzeylerde uzun süre kalmasından dolayı temizlenmesinin zor olduğunu ve hastanelerdeki bazı dezenfektanların bu mantara karşı etkisiz olduğunu vurguladı.



Candida mantarı ABD'de ilk kez 2016 yılında tespit edildi, 2019 yılında farklı sınıflardaki mantar önleyici ilaçlara dirençli olduğu için ciddi bir 'küresel halk sağlığı tehdidi' olarak kabul edildi.

Mantarlar genellikle insan vücudunun sıcaklığına dayanamaz. On yılı aşkın bir süre önce Hindistan, Güney Afrika ve Güney Amerika'da tespit edilen mantarın ortaya çıkışı sonrası yapılan araştırmalar, Candida'nın ısınan bir dünyada hayatta kalmak için evrimleştiğini öne sürüyor.

ÜNLÜ DİZİ İLE KORKUTAN BENZERLİK

Mikrobiyolog Arturo Casadevall, iklim değişikliği veya küresel ısınmanın hastalıkları da beraberinde getirdiğine dikkat çekerek, "Çevre şartları değiştikçe virüs ve mantar gibi canlılar insan vücudunda hayatta kalabilmek için yeni şartlara uyum sağlıyor" dedi.

ABD'den mantar hastalığı ile ilgili yapılan uyarının son dönemlerin popüler dizisi 'The Last Of Us' ile ürkütücü paralellikler içermesi Casadevall'ın dikkatinden kaçmıyor ve şaka ile karışık bir şekilde insanların endişelerini gideriyor:

"Söz konusu mantarın insanların zombiye dönüşmesine neden olmadığını bildirmekten memnuniyet duyuyoruz."



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) dün yaptığı açıklama ile ölümcül ve ilaca karşı oldukça dirençli bir mantarın uzun süreli bakım hastanelerinde ve diğer sağlık tesislerinde "endişe verici bir hızla" yayıldığını duyurdu.

ÖLÜMCÜL ENFEKSİYONLARA NEDEN OLABİLİR



'C auris' olarak da bilinen 'Candida auris' kan dolaşımında, kalpte ve beyinde ölümcül enfeksiyonlara neden olabilir.

Uzmanlar ölümcül potansiyeline rağmen, hastanelerin uygun dezenfektanlarla derinlemesine temizlenmesi durumunda Candida'nın yayılmasının durdurulabileceğine inanıyor.