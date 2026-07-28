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ABD üssünde zehirli sızıntı: Tahliye emri verildi

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#ABD Askeri Üssü#Beyaz Fosfor Sızıntısı#Seul Yakınları
ABD üssünde zehirli sızıntı: Tahliye emri verildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 15:35

Güney Kore'nin başkenti Seul yakınlarındaki bir ABD askeri üssünde beyaz fosfor sızıntısı tespit edildi. Üsse yakın bölgelerde yaşayan sivillere tahliye emri verildiği kaydedildi.

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Yonhap ajansının haberine göre Pyeongtaek şehrindeki Osan Hava Üssü'nde saat 17.00 civarında beyaz fosfor sızıntısı meydana geldi.

Sızıntının saptanması sonrası üs çevresindeki sivillere yönelik "geçici olarak güvenli bir yere gidilmesini kapsayan" tahliye emri verildi.

Askeri üs içinde dekontaminasyon çalışmaları yapıldı.

Üssün 300 ila 500 metre çevresinde kolluk kuvvetleri araçları kullanılarak güvenlik kordonu oluşturuldu, yayalar engellendi ve trafikteki araçların güzergahları değiştirildi.

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ÜSSÜN ÇEVRESİ KAPATILDI

ABD Ordusundan yapılan açıklamada "bir kaza ve aşırı ihtiyat nedeniyle" üssün çevresinde güvenlik kordonu oluşturulduğu ve konunun titizlikle ele alındığı belirtildi.

Beyaz fosfor, yangın çıkarıcı mühimmat ve duman bombalarında kullanılan bir kimyasal madde olarak biliniyor.

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Ateşlendiğinde son derece yüksek sıcaklıklarda yanan beyaz fosfor, binaları ateşe verebilir ve insan etini kemiğe kadar yakabiliyor.

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#ABD Askeri Üssü#Beyaz Fosfor Sızıntısı#Seul Yakınları

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