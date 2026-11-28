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ABD kuvvetlerinin, İngiltere'deki Lakenheath Hava Kuvvetleri Üssü yakınlarında uçan 6 insansız hava aracını (İHA) uzaklaştırmak için önleme sistemlerini devreye soktuğu öne sürüldü. Güvenlik alarmının ardından üste görev yapan ABD personeline bulundukları yerde sığınmaları talimatı verildi.

6 İHA ÜSSÜN ÇEVRESİNDE UÇTU

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, 13 Kasım'da İngiltere'nin Suffolk kentinde bulunan Lakenheath Hava Kuvvetleri Üssü çevresinde 6 İHA tespit edildi.

ABD kuvvetleri, İHA'ları bölgeden uzaklaştırmak için önleme sistemlerini kullandı. Müdahalenin ardından İHA'lar üssün çevresinden uzaklaştı ancak hiçbir araç ele geçirilemedi.

İRAN ŞÜPHESİ GÜNDEME GELDİ

Kaynaklar, olayda İran'ın olağan şüpheli olarak değerlendirildiğini aktardı. İHA'ların ele geçirilememesi, araçların herhangi bir yük taşıyıp taşımadığı konusunda soru işaretlerine neden oldu.

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ABD ve İngiltere yetkililerinin, İHA'lara silah, casusluk ekipmanı veya başka bir donanım yerleştirilmiş olabileceği ihtimalini göz ardı edemediği belirtildi.

Olay sırasında verilen güvenlik uyarısının ardından üs personeline bulundukları yerde sığınmaları talimatı verildi.

AVRUPA'DAKİ EN BÜYÜK ABD SAVAŞ UÇAĞI ÜSSÜ

İngiltere'nin Suffolk kentindeki Lakenheath Hava Kuvvetleri Üssü, yaklaşık 7 bin personele ev sahipliği yapıyor. Üs, Avrupa'daki en büyük ABD savaş uçağı üssü olarak biliniyor.