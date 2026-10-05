ABD üssünde acil tahliye alarmı: Bütün bombardıman uçakları Fairford'dan geri çekildi

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ABD'li iki yetkilinin verdiği bilgiye göre, Batılı istihbarat servisleri ABD kuvvetlerine İran destekli bir saldırı planına ilişkin yeni uyarılar yaptı. Bunun üzerine ABD, hafta sonu İngiltere'nin güneyindeki hava üssünden 12 B-1 bombardıman uçağının tamamını hızla geri çekti.

Operasyonel konuları görüşmek üzere isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, en az üç uçağın pazar günü Güney Dakota'daki ana üslerine indiğini ifade etti.

New York Times'ın (NYT) haberine göre, barış döneminde, savaş bölgesinden binlerce kilometre uzaktaki müttefik bir üsten bu kadar hızlı bir hareket ender yaşanıyor. Haberde, uçakların RAF Fairford üssünden son derece hızlı şekilde ayrıldığı vurgulanarak, bazı uçakların ABD'ye dönüş uçuşlarına yakıt sağlayacak tanker uçaklarını dahi beklemeden üssü terk ettiği kaydedildi.

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UÇAKLAR ANA ÜSLERİNE DÖNDÜ

Pentagon'un Avrupa Komutanlığı, pazar günü bombardıman uçaklarının İngiltere'den ayrıldığını doğruladı. Ancak komutanlık, yeni tehdit uyarıları hakkında yorum yapmadı.

Açıklamada, "RAF Fairford'a konuşlandırılan tüm ABD bombardıman uçaklarının ABD'deki ana üslerine döndüğünü teyit edebiliriz" denildi.

'ACİL DURUM SEVİYESİ ARTTI'

ABD'li yetkililer, bombardıman uçaklarının hızla geri çekilmesine yol açan yeni bilgilerin içeriğini paylaşmadı. Uçaklardan bazıları, normal bir kuvvet rotasyonu kapsamında geçen hafta İngiltere'ye gelmişti. Bir ABD'li yetkili, yeni bilgilerin üç hafta önce ortaya çıkan tehdit uyarılarının bir parçası olduğunu kaydetti. Yetkiliye göre son 24 saatte olası saldırıların ayrıntıları netleşti ve acil durum seviyesi yükseldi; bu da komutanları harekete geçirdi.

ABD Hava Kuvvetleri, bombardıman uçaklarının küresel hazırlık ve operasyonel ihtiyaçlar için düzenli olarak dünyanın farklı bölgelerinde görev yaptığını belirtti. İngiltere Savunma Bakanlığı ise ABD askeri varlıklarının hareketleriyle ilgili açıklama yapmadı.

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İNGİLTERE'DE PEŞ PEŞE TUTUKLAMALAR

Bombardıman uçaklarının ani çekilmesi, İngiliz polisinin bir hafta önce yaptığı tutuklamaların ardından geldi. Polis, ABD-İsrail savaşında İran'a karşı Amerikan bombardıman uçaklarının kullandığı üssün yakınında beyaz minibüslerle seyahat eden beş kişiyi gözaltına almıştı. Yetkililer minibüslerde patlayıcı bulamayınca bu kişiler bir gün sonra kefaletle serbest bırakıldı. Ancak polis, söz konusu kişilerin soruşturulduğunu açıkladı. Perşembe günü ise hem İngiliz hem İran vatandaşı olan bir kişi, terör eylemi hazırlığı şüphesiyle tutuklandı.

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İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İran'ın bu olayların planlanmasında rol oynadığına inandıklarını söyledi. ABD'li ve İngiliz yetkililerinin yanı sıra Almanya ve İsrail'deki yetkililer de operasyonun İran Devrim Muhafızları Ordusu ya da Tahran'daki ayrı bir askeri karargahla bağlantılı olduğu görüşünde. İran ise bu suçlamaları reddediyor.

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Geçen hafta yaşananlar, yetkililerin çözmeye çalıştığı birçok soruyu gündeme getirdi. Tutuklamalar, 85 evin aceleyle tahliye edilmesi, bomba imha robotunun araçlarda patlayıcı araması ve Burnham'ın düzenlediği ulusal güvenlik toplantısı sürecin Batı kamuoyunda gündemi belirlemesine neden oldu.

İRAN'IN TEHDİT MESAJI

İran Devrim Muhafızları, temmuz ayında ABD'nin üssü kullanmasına izin vermenin "Londra'yı ABD'nin eylemlerinden sorumlu kıldığını" belirten bir açıklama yayınlamıştı.

Açıklamada, "İran topraklarına saldırı düzenlemek için kullanılan herhangi bir üs, güçlerimiz için meşru bir hedeftir" denilmişti.

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ABD'li yetkililere göre eylül ayında ABD'li komutanlar, istihbarat kurumlarından ciddi bir uyarı aldı. Uyarıya göre RAF Fairford, İran destekli olası bir saldırının hedefiydi. Ele geçirilen iletişimler, muhbirler ve diğer istihbarat bilgileri bir araya getirilerek planın ana hatları ortaya çıkarıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, istihbarat yetkililerinin İngiliz mevkidaşlarını olası bir İran destekli saldırı konusunda uyardığını ancak belirli bir hedef belirtmediklerini söylemişti. Değerlendirmelerde, saldırılarda muhtemelen insansız hava araçlarının (İHA) kullanılacağı uyarısı yer almıştı.

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ALMANYA'DAKİ ABD ÜSLERİNE UYARI

Geçen ay yapılan ilk uyarının ardından Avrupa genelinde endişe arttı. Üst düzey bir ABD'li yetkiliye göre İsrail, Almanya'yı Amerikan üslerinin, özellikle Spangdahlem ve Ramstein'ın yüksek risk altında olduğu konusunda uyardı.

İran destekli bir planla İngiltere'ye saldırı düzenlenmesi, Tahran'ın Batı ülkeleriyle büyük bir gerilim yaşamasına yol açabilir.