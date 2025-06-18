ABD üslerinde 'yüksek alarm': İran'ın planı belli! Beyaz Saray İsrail'i desteklerse Tahran ne yapacak? NYT Washington'daki endişeyi yazdı

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Dünya nefesini tuttu günlerdir Orta Doğu'da yaşananları takip ediyor. İsrail'in cuma sabahı İran'ın başkenti Tahran'da bulunan hedefleri vurmasıyla başlayan çatışmalar, 6'ncı gününde devam ediyor. Bu süreçte akıllarda çok önemli bir soru var: ABD İran'ı vuracak mı?

Başkan Donald Trump'ın dün G7 zirvesinden erken ayrılıp ABD'ye dönmesi ve "İran anlaşmayı kabul etmeliydi. Ateşkesten daha iyi bir çözüm için çalışıyorum" şeklindeki açıklamaları şüpheleri artırırken, The New York Times'ın bugün yayımladığı bir haber de ABD'nin alarma geçtiğini gözler önüne serdi.

Gazete, haberini istihbarat raporlarını değerlendiren Amerikalı yetkililerin verdiği bilgilere dayandırdı. Buna göre, Tahran ABD'nin İsrail'in yanında savaşa girmesi halinde yaşanacaklara ilişkin senaryosunu şimdiden oluşturdu. Haberde, İran'ın Orta Doğu'da bulunan ABD üslerini vurmak için gerekli füzeleri ve diğer askeri ekipmanları hazırladığı belirtildi.

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İSRAİL BEYAZ SARAY ÜZERİNDEKİ BASKISINI ARTIRIYOR

ABD'nin, yaklaşık 40 adet yakıt ikmal uçağını Amerikan üslerini koruyan savaş uçaklarına destek olmak ya da İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırıda, bombardıman uçaklarının menzilini genişletmek amacıyla kullanmak için Avrupa'ya gönderdiğine ilişkin haberler geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı.

İsrail Beyaz Saray üzerindeki müdahale baskısını artırırken ABD'li yetkililerin savaşın kapsamının genişleyebileceğine dair endişeleri de büyüyor. ABD'nin İsrail'in operasyonuna dahil olup, İran'ın en önemli nükleer tesislerinden biri olan Fordo'yu vurması halinde, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki gemileri vurmaya yeniden başlayacağına kesin gözüyle bakan yetkililer, Irak ve Suriye'deki İran yanlısı grupların da bu ülkelerdeki ABD üslerine saldırılar düzenleyebileceğini ifade etti.

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Gazeteye konuşan yetkililer, ABD'nin İran'ı vurması halinde, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyip Basra Körfezi'ndeki Amerikan savaş gemilerini hapsetme taktiğini de uygulayabileceğini de vurguladı.

ORTA DOĞU'DAKİ ÜSLERDE ALARM VERİLDİ

Komuta kademelerinin Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Suudi Arabistan başta olmak üzere bölgedeki askeri üslerde bulunan Amerikan güçlerini "yüksek alarm" düzeyine çektiği detayı da haberde yer aldı. ABD'nin Orta Doğu'da toplam 40 binin üzerinde askeri bulunuyor.

İki İranlı yetkili geçtiğimiz günlerde, ABD'nin İsrail'in yanında savaşa girmesi halinde Tahran'ın Orta Doğu'daki Amerikan üslerini vuracağını, başlangıç noktasının da Irak olacağını ifade etmişti. İki yetkili, İran'ın Arap ülkelerinde bulunan ve saldırıda rol oynayan tüm Amerikan üslerini hedef alacağını dile getirmişti.

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, hafta başında yaptığı açıklamada, "Düşmanlarımız bize askeri saldırılar düzenleyerek bir sonuca ulaşamayacaklarını bilmeli. İradelerini İran halkına dayatamayacaklar" ifadelerini kullandı. Avrupalı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştiren Arakçi, savaşın yayılması halinde suçlunun İsrail ve ana destekçileri olacağını mesajını da altını çizerek iletti.

İRAN ÜSLERİ FAZLA ZORLANMADAN VURABİLİR

ABD'li yetkililer, İran'ın bölgedeki Amerikan üslerini vurmak için çok fazla hazırlığa ihtiyaç duymayacağını belirtti. Zira Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ABD üsleri, İran'ın füze rampalarının menzilinin içinde yer alıyor.

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ABD güçlerinin de savaşa dahil olma olasılığı son birkaç günde oldukça yükseldi. İran'ın Fordo tesisinin vurulmasının nükleer kapasitesine nasıl bir zarar vereceği ya da olası bir nükleer silahın gelişimine ne derece sekte vuracağı belli değil. İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum da ülkenin dört bir yanına yayılmış tünellerde saklanıyor.

EN YÜKSEK OLASILIK B-2 DESTEĞİ

The New York Times'a konuşan çok sayıda ABD'li yetkili, İsrail'in İran'ın nükleer programına güçlü bir darbe vurabilmek için ABD'nin yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

ABD'nin yardımı sahaya farklı şekillerde yansıyabilir. Örneğin İsrail'in İran'a düzenleyeceği bir kara harekâtında Amerikan uçakları İsrail komandolarını koruyabilir. Ancak yetkililer, ABD'nin İsrail'e Delici Devasa Mühimmat (MOP) ile donatılmış B-2 hayalet bombardıman uçakları sağlamasının daha olası bir yardım olduğunu vurguladı. (Söz konusu silahlar, Fordo tesisinin altına kurulduğu dağı delip geçecek güce sahip.)

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İŞTE DAĞLARI DELEN BOMBA MOP! (Haberin ayrıntıları için tıklayın)

Haberde ABD'nin Fordo'yu vurması ya da bu hedefe yönelik bir saldırıya destek olması halinde, İran ve müttefiklerinden misilleme geleceğinin de altı çizildi.

İran ve müttefikleri geçmişte ABD'nin canını yakan saldırılar gerçekleştirmişti. Örneğin Husiler, Trump yönetimi sert bir biçimde yanıt verene dek Amerikan savaş gemilerini ve ticari gemileri hedef alan saldırılar düzenlemişti. Öte yandan Ocak 2024'te İran destekli grupların, Ürdün'ün Suriye sınırına yakın bir noktasında bulunan ABD üssüne düzenlediği dron saldırısında da üç Amerikan askeri hayatını kaybetmişti.

İSRAİL'İN SALDIRILARI İRAN'I NÜKLEER SİLAHA YAKLAŞTIRDI MI?

Amerikan istihbarat kurumları uzun zamandır İran'ın nükleer silah üretmeye yakın olduğunu düşünüyor ancak bu girişimin hayata geçirilip geçirilmediği konusunda net bir karara varamıyor. İran'ın bir silah üretmeye karar vermesi halinde bir yıl içinde bu silahı sahaya sürebileceği düşünülüyor. Fazla gelişmiş özellikleri olmayan bir nükleer bombanın daha hızlı inşa edilebileceği tahmin ediliyor.

Başkan Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğini defalarca söyledi. Son olarak dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Trump, İran'ın "koşulsuz teslim olmasını" istedi.

Ancak İsrail saldırıları İran'ın hesaplarını değiştirmiş olabilir. İsrail'in operasyonuna şüpheyle yaklaşan ABD'li yetkililer, bu saldırıların Tahran'ı caydırıcı olmanın tek yolunun nükleer silah geliştirmek olduğuna ikna etmiş olabileceğini öne sürdü.

Bu yetkililerden bazıları İran'ın ne olursa olsun nükleer silah geliştirme olasılığı bulunduğu takdirde, Trump yönetimi üzerindeki vurma baskısının da artabileceğini ifade etti.

"SAVAŞ BAŞLATMAMAK İÇİN HİÇBİR ZAMAN ÇOK GEÇ DEĞİLDİR"

Ancak agresif ve militer bir dış politikayı eleştirenler, ABD'nin geri adım atması için henüz geç olmadığı görüşünde.

İtidalli dış politikayı savunan bir düşünce kuruluşu olan Savunma Öncelikleri'nin Orta Doğu program direktörü Rosemary Kelanic, "Bir savaş başlatmamak için hiçbir zaman çok geç değildir" dedi.

Kelanic, İsrail'in saldırılarının İran'a bir nükleer silah geliştirme motivasyonu sağladığını ancak "ABD'nin savaşa katılması halinde bu motivasyonun dramatik bir biçimde katlanacağını" söyledi. Kelanic, "Bir kere işin içine girdikten sonra geri adım atmanız gerçekten çok zor olur. Girdiniz mi tam girersiniz" diye konuştu.