ABD, UNRWA ve BM İnsan Hakları Konseyi’nden çekildi

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İsrail’in Gazze’ye saldırıları sürecinde sık sık gündeme gelen ve ABD’de Cumhuriyetçilerin “kapatılmasını” talep ettiği UNRWA’ya yönelik yeni bir adım atan Trump, ABD’nin artık Filistinlilere yardım için kurulan ajansın bir parçası olmadığını belirtti. Joe Biden yönetimi daha önce UNRWA’ya gönderilen Amerikan fonlarının askıya alınmasına karar vermişti.

USAID İLE BAŞLADI

Trump’ın başkan olmasından ve dış yardımları kapsamlı şekilde donduracağını açıklamasından bu yana geçen zamanda binlerce ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) çalışanının işten çıkarıldığı ya da dünyanın dört bir yanındaki programların durdurulduğu bildirilmiş, dün de USAID çalışanlarına, Elon Musk’ın Başkan Donald Trump’ın ajansı kapatma konusunda kendisiyle anlaştığını açıklamasının ardından Washington’daki merkezden uzak durmaları talimatı verilmişti.