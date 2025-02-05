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ABD, UNRWA ve BM İnsan Hakları Konseyi’nden çekildi

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#ABD#UNRWA#BM İnsan Hakları Konseyi
ABD, UNRWA ve BM İnsan Hakları Konseyi’nden çekildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 07:00

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da düzenlenen imza töreninde ülkesini Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile BM İnsan Hakları Konseyinden geri çeken başkanlık kararnamesini imzaladı.

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İsrail’in Gazze’ye saldırıları sürecinde sık sık gündeme gelen ve ABD’de Cumhuriyetçilerin “kapatılmasını” talep ettiği UNRWA’ya yönelik yeni bir adım atan Trump, ABD’nin artık Filistinlilere yardım için kurulan ajansın bir parçası olmadığını belirtti. Joe Biden yönetimi daha önce UNRWA’ya gönderilen Amerikan fonlarının askıya alınmasına karar vermişti.

USAID İLE BAŞLADI

Trump’ın başkan olmasından ve dış yardımları kapsamlı şekilde donduracağını açıklamasından bu yana geçen zamanda binlerce ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) çalışanının işten çıkarıldığı ya da dünyanın dört bir yanındaki programların durdurulduğu bildirilmiş, dün de USAID çalışanlarına, Elon Musk’ın Başkan Donald Trump’ın ajansı kapatma konusunda kendisiyle anlaştığını açıklamasının ardından Washington’daki merkezden uzak durmaları talimatı verilmişti.

 

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#ABD#UNRWA#BM İnsan Hakları Konseyi

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