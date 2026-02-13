ABD üniversitesinde silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:
ABD'nin South Carolina Eyalet Üniversitesinde (SCSU), öğrencilerin konakladığı "Hugine Suites" konut kompleksinde silahlı saldırı yaşandı.
CBS News'ün üniversite açıklamasına dayandırdığı haberinde, ihbar üzerine kolluk kuvvetlerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.
South Carolina Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kurbanların kimlikleri ile yaralının durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
Yaklaşık 3 bin öğrencinin öğrenim gördüğü SCSU’da bugün ders yapılmayacağı açıklandı.