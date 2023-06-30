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ABD, UNESCO'ya yeniden katıldı

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#Abd#Unesco#Trump
ABD, UNESCOya yeniden katıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 16:40

ABD, Eski başkan Donald Trump döneminde ayrıldığı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'ya yeniden katıldı.

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ABD UNESCO'dan çıkış kararının gerekçesi, "UNESCO'nun giderek artan borçları, örgütte gerçekleştirilmesi gereken temel reformlar ve UNESCO içerisindeki İsrail karşıtı önyargılar" olarak sıralanmıştı.

ABD-UNESCO GERİLİMİ

Türkiye dahil toplam 195 üyesi bulunan UNESCO, misyonunu "Eğitim, bilim ve kültür alanlarında reformları ve işbirliklerini teşvik ederek küresel barışa katkıda bulunmak" olarak özetliyor.

Filistin 2011 yılında UNESCO üyesi ilan edilmiş, ardındansa ABD Filistin'in dahil olduğu hiçbir uluslararası kuruluşa mali destek veremeyeceğini, yasalarının buna izin vermediğini söyleyerek UNESCO'ya fon aktarımlarını durdurmuştu.

ABD, fonlamayı durdurana kadar UNESCO bütçesinin yüzde 22'sini ödüyordu.

ABD'nin fonlamayı durdurmasının ardından 2013'te Washington yönetimi ile İsrail UNESCO'daki oy kullanma haklarını kaybetmişlerdi.

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ABD 2016 - 2019 dönemi için UNESCO İcra Komitesi'nde yer alıyordu.

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#Abd#Unesco#Trump