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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.04.2020 - 21:19,Son Güncelleme:

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi'nin 500 çalışanında covid-19 çıktı

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ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi'nin 500 çalışanında covid-19 çıktı
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ABD'de, kara, hava, deniz ve demiryolu dahil her türlü ulaşım sektöründe güvenlikten sorumlu Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) havaalanlarında görevli 500 çalışanında yeni tip corona virüs (covid-19) görüldüğünü açıkladı.

TSA'dan yapılan açıklamada, TSA'nın 500 çalışanında Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 208 işçinin iyileştiği ve 4 işçinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

500 işçinin büyük çoğunluğunun New York eyaleti (NY) ve civarındaki havalimanlarındaki çalışanlar olduğu belirtildi.

Virüs tespit edilen çalışanlarla temas eden yolcuların Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) önerilerini takip etmeleri istendi.

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