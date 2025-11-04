×
ABD Ulaştırma Bakanı Duffy'den "havacılık" uyarısı: Hükümet kapanması uzarsa "kaos" yaşanacak

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin bir hafta daha kapalı kalması halinde "kitlesel bir kaos" yaşanacağı ve yeterli hava trafik kontrolörü olmaması nedeniyle hava sahasının bazı bölümlerini kapatmak zorunda kalabilecekleri konusunda uyardı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, düzenlediği basın toplantısında, hava trafik kontrolörlerinin maaş almadan çalıştığını söyledi.

Hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi nedeniyle Demokratları suçlayan Duffy, kapanmanın bir hafta daha sürmesi halinde "kitlesel bir kaos" yaşanacağını söyledi.

Duffy, "Uçuşlarda büyük gecikmeler göreceksiniz. Kitlesel iptaller göreceksiniz ve hava sahasının belirli bölümlerini kapatmak zorunda kalabiliriz çünkü hava trafik kontrolörlerimiz olmadığı için bunu yönetemeyiz." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de düzenlediği basın brifinginde, hükümetin kapalı kalmasının hava yolu ulaşımına etkilerini değerlendirdi.

Sadece pazar günü ABD havalimanlarına gelen ve buradan kalkan 5 binden fazla uçuşun geciktiğini aktaran Leavitt, hükümetin kapanmasından bu yana hava trafik kontrol tesislerinde, geçen yıla göre 4 kat daha fazla personel eksikliği bildirildiğini kaydetti.

Leavitt, "Demokratlar yüzünden 13 binden fazla hava trafik kontrolörü maaş almadan çalışmaya devam ediyor." dedi.

