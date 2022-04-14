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ABD, Ukrayna’ya üst düzey heyet göndermeyi değerlendiriyor

#Abd#Ukrayna#Ziyaret
ABD, Ukrayna’ya üst düzey heyet göndermeyi değerlendiriyor

ABD, aralarında Savunma Bakanı Lloyd Austin veya Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bulunması beklenen üst düzey bir heyeti Ukrayna’ya göndermeyi değerlendiriyor.

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ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Carolina yolculuğu öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Biden, Ukrayna'ya üst düzey bir heyet gönderip göndermeyeceği sorusu üzerine, yönetiminin üst düzey bir heyeti Ukrayna'ya göndermesi gerekip gerekmediğine karar vermek için hala ekibiyle çalıştığını ifade etti. Söz konusu heyette kimi göndereceği sorulan Biden, muhabire dönüp "Gitmeye hazır mısın?" dedi.

Başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Ukrayna’ya gönderilecek heyet konusu hakkında Biden’ın ifadelerini tekrarlayarak, "Bildiğiniz gibi, Ukrayna hükümetiyle her gün oldukça düzenli bir şekilde temas halindeyiz” dedi.

Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yakın zamanda Kiev'i ziyaret etmeleri pek muhtemel olmasa da yetkililer, Savunma Bakanı Lloyd Austin veya Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın söz konusu heyette yer almasını bekliyor.

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#Abd#Ukrayna#Ziyaret

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