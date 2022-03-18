ABD, Ukrayna’ya S-300 arıyor

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Ukrayna güçlerinin bu sayede Rus askeri hava araçlarına karşı uzun mesafeden daha iyi savunma yapması hedefleniyor. Switchblade’lerin, Ukrayna ordusunun Rus tanklarına karşı halihazırda kullandığı ısı güdümlü füzeler karşısında sahada başarı sağlayacağı belirtiliyor. ABD’nin Ukrayna’ya, 800 adet daha omuzda taşınan kızılötesi tanksavar Stinger füzesi temin edeceği de duyuruldu.

ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERDEN ALINABİLİR

Fransız AFP ajansına konuşan bir askeri yetkili ise ABD’nin, Ukraynalıların kullanmayı bildiği Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi arayışında olduğunu belirtti. Böylece şehirlerde hava savunma sisteminin devreye sokulması amaçlanıyor. ABD’nin bu sistemi eski Doğu Bloku ülkelerinden temin edebileceği belirtiliyor. S-300’ler, ABD’nin Patriot hava savunma sisteminde olduğu gibi yerde konuşlandırılmış bir radar sistemi ile füze rampasına sahip. Bu sayede uzun mesafede tespit edilen düşman füzeler, yerden ateşlenen füzelerle havada imha edilebiliyor.