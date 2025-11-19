×
ABD, Ukrayna'ya Patriot satışını onayladı

#Ukrayna Savaşı#ABD#Patriot
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 09:58

ABD Dışişleri Bakanlığı, 105 milyon dolarlık Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili ekipman ve hizmetlerin Ukrayna'ya satışına onay verdi.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) satışa ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, satış paketinin Ukrayna'nın M901 fırlatıcılarının M903 konfigürasyonuna yükseltilmesi, yer destek teçhizatı için belirlenmiş yedek yük listeleri, yedek parçaları, eğitim faaliyetleri ile lojistik destek unsurlarını içerdiği kaydedildi.

Patriot sistemleriyle ilgili ekipman ve hizmetleri içeren paketin toplam değerinin 105 milyon dolar olduğu kaydedilen açıklamada, projenin ana yüklenicilerinin ABD merkezli şirketler RTX Corporation ve Lockheed Martin olacağı bildirildi.

Kongreye gönderilen silah satış onaylarına 15 günlük itiraz süresi tanınıyor. Bu süre zarfında kongreden herhangi bir itiraz gelmezse silah satışı gerçekleştiriliyor.

