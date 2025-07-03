ABD Ukrayna’ya mühimmat akışını kesti

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ABD Savunma Bakanlığı, eski Başkan Joe Biden döneminde Kiev yönetimine taahhüt edilen askeri yardım kapsamındaki bazı silahların sevkiyatını durdurma kararı aldı.

STOK AZALDI ENDİŞESİ

Amerikan basınına yansıyan iddiaları doğrulayan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, Biden döneminde Ukrayna’ya gönderileceği belirtilen bazı askeri mühimmatın “ABD’nin çıkarlarına öncelik vermek amacıyla” gönderiminin durdurulması kararı alındığını kaydetti. Kelly konuyla ilgili başka bir ayrıntı paylaşmazken, kararın arkasında ABD ordusu stoklarının küçülmesi endişesinin olduğu belirtildi. Amerikan medyasına konuşan ABD’li yetkililere göre Pentagon tarafından yapılan incelemede, daha önce taahhüt edilen bazı silahların stoklarının çok düşük olduğu tespit edildi. Yetkililer stok erimesi endişesiyle Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerin, Hellfire füzelerinin ve hassas topçu mühimmatlarının sevkiyatının durduğunu aktardı.

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MOSKOVA SEVİNDİ

ABD’nin kararı Ukrayna’da endişeye neden oldu. Kiev yönetimi, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan ABD’nin Ukrayna Diplomatik Temsilcilik Yardımcısı John Ginkel’a kesintinin “Rusya’yı savaşa devam etmeye teşvik edeceği” uyarısı yaptı. Ukrayna ordusu kesintiyle ilgili ABD’den kendilerine resmi bir bildirim gelmediğini duyurdu. Öte yandan ABD’nin adımı Moskova’yı sevindirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, “Ukrayna’ya ne kadar az silah sağlanırsa, özel askeri operasyon o kadar hızlı sona erecek” yorumunu yaptı.