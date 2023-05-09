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ABD Ukrayna'ya 1,2 milyar dolarlık yeni yardımı duyurdu

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#Abd#Ukrayna#Askeri Yardım
ABD Ukraynaya 1,2 milyar dolarlık yeni yardımı duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 17:01

ABD’nin Rusya’nın saldırılarına karşı kendisini savunması için Ukrayna’ya yardımları devam ediyor. Washington yönetimi bugün Ukrayna için 1,2 milyar dolar büyüklüğünde yeni bir askeri yardım paketi açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek ve ek topçu mühimmatı sağlamak için 1,2 milyar dolarlık yeni bir yardım paketi duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan duyuruda ülkenin Ukrayna'ya olan bağlılığının altı çizildi.

AFP haber ajansından elde edilen bilgilere göre yeni paket hava savunma sistemleri ve mühimmatın yanı sıra, Batı sistemlerini Ukrayna'nın kullandığı Sovyet yapımı teçhizatla entegre edecek ekipmanlar içeriyor.

Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ABD, açıklanan son yardım paketi dahil Ukrayna'ya yaklaşık 37 milyar dolarlık askeri yardım sağladı.

Kiev yönetimine1,85 milyar dolarlık destek sağlayan son pakete Patriot hava savunma sistemleri dahil edilmişti.

Son yardım paketi Ukrayna'nın Rus kuvvetlerine karşı bir bahar saldırısı başlatmaya hazırlandığı sırada geldi.

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#Abd#Ukrayna#Askeri Yardım

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