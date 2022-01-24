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ABD, Ukrayna'daki büyükelçilik personelinin ailelerinden ülkeyi terk etmelerini istedi

#ABD#Rusya#Ukrayna
ABD, Ukraynadaki büyükelçilik personelinin ailelerinden ülkeyi terk etmelerini istedi

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'daki büyükelçilik personelinin ailelerinden bölgede artan gerilim nedeniyle ülkeyi terk etmelerini istedi.

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Dışişleri Bakanlığı zorunlu olmayan personelinin de ülkeden ayrılmasına izin verirken, Ukrayna'daki ABD vatandaşlarından da benzer bir seçeneği düşünmesini istedi.

Yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı önemli bir askeri harekat planladığına dair haberler olduğu belirtildi. Bölgede güvenlik koşullarının "öngörülemez ve kısa sürede kötüleşebilecek olduğu" da ifade edildi.

Ukrayna sınırına 100 bin kişilik askeri birliklerini konuşlandıran Rusya, Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığına yönelik iddiaları yalanladı. NATO da sınırdaki Rus hareketliliği nedeniyle Avrupa'da yeni bir çatışma riski nedeniyle uyarıda bulundu.

ABD başta olmak üzere NATO ülkeleri, Rusya'nın askeri yığınak ve tatbikatları karşısında Ukrayna'nın da birlik üyesi yapılması ihtimalini daha yüksek sesle dile getirdikçe Rusya da buna itirazlarını artırıyor ve daha sert açıklamalar yapıyor.

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Son aylarda yaşanan diplomasi trafiği ve liderlerin görüşmeleri de bugüne kadar sonuçsuz kaldı ve sınırdaki gerilim arttı.

Öyle ki, Batılı ülkeler Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakından sonra bir kez daha Ukrayna'ya işgal başlatabileceği yönünde kaygıların arttığını belirterek Ukrayna'ya askeri desteğe başladı.

ABD ve İngiltere dahil olmak üzere birçok ülke de Ukrayna'ya mühimmat ve askeri birlik tedarik ediyor. ABD'nin Ukrayna'ya yapacağı askeri mühimmat yardımının ilk sevkiyatı ise Pazar günü Kiev'e ulaştı.

Birleşik Krallık da hafta başında yaptığı açıklamada savunma silahları ve eğitim için fazladan asker göndereceğini duyurdu. Pek çok NATO müteffiki ülke de Ukrayna'ya askeri mühimmat ya da askeri birlik gönderiyor.

2014'te Rusya ve Ukrayna sınırında yaşanan gerilim, Rusya'nın Ukrayna'ya bağlı Kırım yarımadasını ilhakıyla sonuçlanmıştı. Batı'dan Rusya'ya yönelik yaptırımlar gelmişti.

Aynı dönemde Ukrayna'nın doğusundaki, Rusya sınırındaki Donetsk'te de Rusya'dan destek alan Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında da çatışmalar yaşanmıştı.

Savaş 2015'te sona ermiş olsa da Temmuz 2020'deki ateşkese kadar çatışmalar devam etmişti. Yaklaşık 15 bin kişi hayatını kaybetti.

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#ABD#Rusya#Ukrayna

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