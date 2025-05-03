ABD Ukrayna’da rota değiştiriyor: ‘Artık arabulucu değiliz’

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington’un Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanması ve savaşın sona erdirilmesi için arabulucu rolünü sürdürmeyeceğini açıkladı. Bakanlık, bundan sonraki süreçte savaşın sona ermesi için Rusya ile Ukrayna’nın doğrudan temas etmeleri gerektiğini vurguladı.

‘MEKİK DOKUMAYI BIRAKTIK’

ABD adına kritik açıklamayı Dışişleri Sözcüsü Tammy Bruce yaptı. Günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bruce, ABD’nin Ukrayna savaşını sonlandırma sürecinde tavrını değiştirdiğini belirterek, “Ukrayna savaşıyla ilgili şu ana kadar izlediğimiz çizgimizi değiştiriyoruz. ABD bundan böyle taraflar arasında arabulucu rolü üstlenmeyecek. Dünyanın öbür ucuna mekik dokumaktan vazgeçiyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD’nin savaşın sona erdirilmesi için atılacak somut adımlara kayıtsız kalmayacağını belirten ABD’li diplomat, “Taraflar arasında somut olumlu gelişmeler yaşanması durumunda ABD yönetimi savaşı sonlandırmak için elinden gelen yardımı yapmaya hazırdır” diye konuştu.

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RUBIO SİNYALİ VERMİŞTİ

ABD’nin taraflar arasında arabulucu rolünden vazgeçmeye hazırlandığı iki gün önce Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından da dile getirilmişti. ABD yönetiminin tarafların oyalama taktiklerinden bıktığını belirten Rubio, “Rusya ile Ukrayna, savaşı bitirmek için bir an önce somut öneriler getirmeli. Günlerle ifade edilen yakın zamanda yapıcı öneriler gelmemesi durumunda biz arabuluculuktan çekileceğiz. Yapıcı öneri bekliyoruz derken tam ve şartsız ateşkes ilan edilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

‘1991 SINIRLARINI TANIMIYORUZ’

ABD yönetimi Ukrayna savaşındaki tavrını değiştirdiğini duyururken, Rusya’dan da sürece dair sert bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın 1991 yılında Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını kazandığında Rusya dahil tüm dünyanın kabul ettiği ülke sınırlarına dönmesinin hayal olduğunu bildirdi. Gerekçe olarak Kiev yönetiminin Rusya ile ilgili her şeye Ukrayna’da savaş açmış olması gösterilirken, Moskova yönetimi komşusu Ukrayna’nın sınırlarını resmen yok saydığını ilan etmiş oldu.

