ABD, Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik karar tasarısını 24 Şubat'ta sunacak

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ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için girişimlerini sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye ve geçici bir duraklama değil, kalıcı bir barışa yol açacak bir çözüme kararlıdır. Önümüzdeki pazartesi 24 Şubat, Rusya-Ukrayna Savaşının 3 yıl dönümü. Bu savaş çok uzun sürdü ve Ukrayna ile Rusya'ya çok korkunç bir bedel ödetti. ABD, Birleşmiş Milletler'e barışa giden bir yol haritası çizmek amacıyla tüm üye devletleri desteklemeye çağırdığımız tarihi bir karar öneriyor. Bu karar, Başkan Trump'ın, BM'nin, BM Şartı'nda yer alan kuruluş amacına, yani anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi de dahil olmak üzere uluslararası barış ve güvenliği korumaya geri dönmesi gerektiği görüşüyle tutarlıdır. Birleşmiş Milletler gerçekten de asıl amacına bağlıysa, zorluklar ortaya çıksa bile kalıcı barış hedefinin ulaşılabilir olduğunu kabul etmeliyiz. Bu kararı destekleyerek, bu çatışmanın korkunç olduğunu, BM'nin buna son vermeye yardımcı olabileceğini ve barışın mümkün olduğunu teyit ediyoruz. Savaşın sona erdirilmesine yönelik kararlılığın tam zamanı olduğuna inanıyoruz. Bu, barışa doğru gerçek bir ivme oluşturmamız için bir fırsattır. Tüm BM üye devletlerini bu ciddi çabada ABD'ye katılmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.



Bakan Rubio sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da ABD'nin savaşın sona erdirilmesine yönelik "tarihi" karar tasarısını, 24 Şubat'ta BM Genel Kurulu'na sunacağını belirtti. Rubio, "Pazartesi günü Rusya-Ukrayna savaşının üzerinden üç yıl geçtikten sonra ABD, BM'ye barışa giden bir yol haritası çizmek için tüm BM üyelerinin desteklemesi gereken dönüm noktası niteliğinde bir karar önerecek" ifadelerini kullandı.