ABD Ukrayna konusunda sabırsız: ‘Savaşı durdurun masaya gelin’

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ABD’de görevdeki ilk 100 gün içinde Ukrayna barışını sağlama hedefi koyan Donald Trump yönetimi bu alanda Rusya’dan beklediği sinyali alamayınca, Moskova’ya karşı daha sert bir ton kullanmaya başladı. ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg dün Rusya’yı ilk defa uyararak, “Rus tarafı kanlı savaşa dur demek istemezse çok daha yıpratıcı yeni yaptırımlar döngüsünü başlatmış olur” açıklamasını yaptı.

‘KİEV DE MASADA OLMALI’

Devam eden Ukrayna savaşıyla ilgili Cumhuriyetçi Parti’ye yakın New York Post gazetesi üzerinden Rusya yönetimine kritik mesajı ileten Kellogg, “Başkan Trump ve tüm ekibinin bir numaralı hedefi bu savaşa son vermek. Savaşın sona ermesi için üçüncü ülkelerin değil, doğrudan Rusya ile Ukrayna’nın masaya oturması gerek. Başkan Trump bu konuda kararlı” ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçtiğimiz günlerde olası müzakere masasında Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin bulunamayacağını söylemesi ABD ile AB tarafından tepkili karşılanmıştı.

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Trump’ın Rusya lideri Putin ve Ukrayna lideri Zelenski’yi aramadan önce Ukrayna’da silahların susması gerektiğini söyleyen Kellogg, silahlar sustuktan sonra her iki tarafın da masada tavizler vermesi gerektiğini belirterek, “Müzakere denilen süreç taviz gerektiriyor. İlk adım olarak katliamı durdurun” açıklamasını yaptı.

‘YAPTIRIMLAR SERTLEŞİR’

“Kremlin Sarayı’nın savaşı noktalamayı kabul etmemesi halinde Rusya’yı yeni, çok daha yıkıcı yaptırımların beklediğini” söyleyen ABD’li yetkili, ABD Başkanı Trump’ın yaptırımlar konusunda “usta bir oyuncu” olduğunu savundu. “Biden döneminde Rusya’ya uygulanan yaptırımlara biz 10 üzerinden 3 notu veriyoruz” diyen Kellogg, “Rusya’nın enerji kaynakları ihracatının hedef alınacağını” kaydetti.

KREMLİN’DEN KAÇAMAK YANIT

Rusya lideri Putin’in Sözcüsü Dmitri Peskov, Vladimir Putin ile Donald Trump arasında olası bir görüşmenin henüz resmen ele alınmadığını açıklayarak,“Putin ile Trump arasında bir görüşmeye gerek olup olmadığı, ne zaman ve nerede yapılması gerektiği hususunda herhangi bir temasımız şu ana kadar olmadı. Aceleci davranmamak gerek” diye konuştu. Öte yandan Trump, gelişmelerin ardından Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek hafta Putin ve Zelenski ile görüşmeyi planladığını açıkladı.