ABD Ukrayna için geri sayıma başladı

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı 20 Ocak’tan bu yana bir şekilde sonlandırmaya çalışan ABD Başkanı Donald Trump, aradan geçen 85 günde taraflara somut tek adım dahi attıramadı. Durumun çıkmaza girdiğini gören Trump yönetimi, 2-3 gün içinde Rusya’dan barış istediğini gösteren somut sinyal alınması gerektiğini, sinyalin gelmemesi durumunda ABD’nin aradan çekileceğini duyurdu.

‘PUTİN BENİ ARAMALI’

Ukrayna’da anlaşmaya varmak için sürenin azaldığı uyarısı Fransa’nın başkenti Paris’te önceki gün ABD, Ukrayna, Fransa, İngiltere ve Almanya temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Ukrayna konulu görüşmenin ardından açıklama yapan ABD Başkanı Trump’tan geldi. “Savaşın bitmesine ilişkin umudunu henüz kaybetmediğini” söyleyen Trump, “Ancak görüşmeler sonsuza kadar devam edemez. Birkaç gün içinde Rusya lideri Vladimir Putin’in benimle temasa geçerek barış yapmaya hazır olduğunu söylemesi lazım” ifadelerini kullandı.

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‘BAŞKA ÖNEMLİ İŞLERİMİZ VAR’

Trump’ın bir bakıma Rusya’ya 72 saatlik ültimatom anlamına gelen çıkışının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da açıklamalarda bulundu. Tıpkı Trump gibi ABD’nin çabalarının sonsuza kadar süremeyeceğini söyleyen Rubio, Rusya’dan somut bir yanıt beklediklerini belirterek, “Oyalama yanıtı gelirse ABD yönetimi, Ukrayna ile Rusya arasında arabulucu rolünü üstlenmekten vazgeçecek. Başkan Trump ve Amerika yönetiminin dünyada çok önemli başka işleri var” diye konuştu.

KREMLİN’İN ACELESİ YOK

Trump ve Rubio’nun “süre bitmek üzere” açıklamalarına Rusya’dan cevap gecikmedi. ABD ile Rusya arasında yapılan müzakereleri “son derece zorlu” olarak tanımlayan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, “Rusya, Ukrayna’daki durumun müzakere yoluyla çözümünden yana. Ancak bu karmaşık probleme hemen çözüm bulunması çok zor. Rusya, Ukrayna ihtilafında varılacak çözümün kendi milli çıkar ve menfaatlerini göz önünde bulundurması gerektiğini savunuyor” dedi.

SAVAŞI BİTİR YAPTIRIMLAR KALKSIN

Bloomberg’e konuşan Avrupalı kaynaklara göre ABD, müttefiklerine Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşmasına olanak sağlamak için yeni bir teklif sundu. ABD planının ana hatları, perşembe günü Paris’te yapılan toplantılarda paylaşıldı. Teklife göre, kalıcı ateşkesi kabul etmesi karşılığında Rusya’ya savaş yüzünden uygulanan yaptırımlar kaldırılacak, işgal edilen Ukrayna toprakları Moskova’nın kontrolü altında kalacak, Kiev’in NATO’ya katılma talebi ise gündem dışı bırakılacak. Ancak yetkilililer, Avrupa’nın işgal edilen toprakları Rus olarak tanımasının mümkün olmadığını belirtti. Ayrıca Avrupa Birliği yaptırımlarının kaldırılması için tüm üye ülkelerin onayı gerekiyor.