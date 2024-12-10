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ABD, Ukrayna için 20 milyar dolarlık krediyi Dünya Bankası fonuna aktardı

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#ABD Hazine Bakanlığı#Ukrayna#Dünya Bankası
ABD, Ukrayna için 20 milyar dolarlık krediyi Dünya Bankası fonuna aktardı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 23:03

ABD Hazine Bakanlığı, Ukrayna'ya destek sağlanmasına yönelik 50 milyar dolarlık G7 kredisinin bir parçası olarak 20 milyar dolarlık kredinin Dünya Bankası fonuna aktarıldığını açıkladı.

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ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya 20 milyar dolarlık kredi sağlama taahhüdünü yerine getirdiği aktarıldı.

Söz konusu kredinin G7 ülkelerinin Ukrayna'ya sağlamayı planladığı 50 milyar dolarlık kredinin bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, kredinin Dünya Bankası fonuna aktarıldığı ve bu fon aracılığıyla Ukrayna'nın kullanımına sunulacağı kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın desteklenmesinin ABD'nin ulusal çıkarları açısından hayati önem taşıdığı vurgulanarak, "Ukrayna'nın düşmesine izin vermek Putin'in daha fazla saldırganlaşmasına davetiye çıkaracak ve Avrupa'daki NATO müttefiklerimizin güvenliğini tehlikeye atacaktır." ifadeleri kullanıldı.

G7 ülkelerinin liderleri, haziran ayında, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen karları teminat olarak göstererek Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi sağlanmasında anlaşmıştı.

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ABD, ekim ayında, söz konusu girişim kapsamında Ukrayna'ya 20 milyar dolar sağlama taahhüdünde bulunmuştu.

 

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#ABD Hazine Bakanlığı#Ukrayna#Dünya Bankası

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