ABD-Ukrayna görüşmesinin adresi belli oldu: Zelenski'yi köşeye sıkıştı... 'Birkaç günü var'

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savaşı sona erdirmek için ABD'nin önerdiği "barış planının" Ukrayna ve ABD'li üst düzey yetkililer tarafından görüşüleceğini belirtti.

Umerov, barış planının olası parametreleri konusunda görüşmeleri yapmak üzere ilerleyen günlerde İsviçre'de ABD heyeti ile bir araya geleceklerini kaydederek, "Ukrayna, bu sürece çıkarlarını net bir şekilde anlayarak yaklaşıyor." ifadesini kullandı.

GÖRÜŞMELERE KATILACAK UKRAYNALI YETKİLİLERİN LİSTESİ BELİRLENDİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, görüşmelerde yer alacak Ukraynalı yetkililerin listesini onayladı.

Devlet Başkanlığı tarafından yayımlanan listeye göre, Ukrayna heyetine Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak başkanlık edecek.

Heyette, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov, Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Kirilo Budanov, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Andriy Gnatov, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleg İvaşçenko, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Birinci Sekreter Yardımcısı Yevhenii Ostryanskiy, Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz yer alacak.

ZELENSKİ KÖŞEYE SIKIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye barış planını kabul etmesi gerektiğini, aksi halde Ukrayna’nın yenilgiyle yüzleşeceğini söylediler.

İngiliz gazetesi Telegraph'ta yer alan habere göre, Zelenski’nin, 28 maddelik barış planını kabul edip etmeyeceğine veya ABD desteği olmadan savaşmaya devam edip etmeyeceğine karar vermesi için yalnızca birkaç günü olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Trump, verilen sürenin “uygun” olduğunu ifade ederken, Amerikalı yetkililer talepler karşılanmazsa Ukrayna’ya silah yardımını ve istihbarat paylaşımını durduracaklarını açıkladılar.

PUTİN: ANLAŞMA SAĞLANMAZSA DAHA FAZLA BÖLGEYİ GÜÇ KULLANARAK ALIRIZ

Putin, Ukrayna ve Avrupalı müttefiklerinin hâlâ Rusya’yı savaş alanında yenebileceklerini “hayal ettiğini” söyleyerek, anlaşma sağlanmazsa Rus birliklerinin daha fazla bölgeyi güç kullanarak ele geçireceğini vurguladı.

Putin ayrıca, “Eğer Kiev, Başkan Trump’ın önerilerini görüşmek istemiyor ve bunu reddediyorsa, o zaman hem kendisi hem de Avrupalı savaş kışkırtıcıları, Kupiansk’ta yaşanan olayların cephenin diğer kilit sektörlerinde kaçınılmaz olarak tekrarlanacağını anlamalıdır” dedi.

AVRUPA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Avrupalı liderlerin, Trump ve Putin’in planına alternatifleri görüşmek için cumartesi günü acilen bir araya gelmek istedikleri aktarıldı. AB yetkilileri, plana karşı hazırlıksız yakalandıklarını söyledi.

Zelenski’nin, Avrupalı liderlerle yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna’nın ABD’yi askeri ortak olarak kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade ettiği belirtildi.

The Telegraph tarafından yayımlanan plan; Ukrayna’nın Donbas’taki Luhansk ve Donetsk bölgelerini teslim etmesini, ordusunun mevcudunu azaltmasını ve NATO’ya katılma hedefinden vazgeçmesini öngörüyordu. İsmi açıklanmayan iki Ukraynalı yetkili, planı “korkunç” ve “berbat” sözleriyle değerlendirdi.

NATO’NUN GENİŞLEMESİ DURDURULACAK

Planın, NATO’nun daha fazla genişlemeyi reddetmesini ve Putin ile diğer Avrupa güvenlik konuları için müzakerelere başlamasını zorunlu kılacağı aktarıldı.

Trump ise tüm olumsuz şartlara rağmen Zelenski’nin barış teklifini “beğenmesi gerektiğini” söyledi. Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, Kiev ile görüştüğünü ve bir anlaşmaya “oldukça yakın” olduklarını ifade etti.

Trump gazetecilere, “Bunu beğenmek zorunda kalacak ve eğer beğenmezse mücadeleye devam etmek zorunda kalacak. Bir noktada, daha önce kabul etmediği bir şeyi kabul etmek zorunda kalacak. Hatırlarsanız kısa bir süre önce Oval Ofis’te ‘Kartlarınız elinizde değil’ demiştim” dedi.

ZELENSKİ: RUSYA, KESİNLİKLE EVİMİZDE PATRON OLMAYACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski Sovyet rejiminin 1932-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme zorladığı "Holodomor" trajedisi kurbanlarını andıklarını belirtti.

Bugün Kiev'de düzenlenen anma törenine katıldığını aktaran Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 16.00'da, Ukraynalıların bulunduğu her yerde, pencerelerin önünde anma mumları yakılacak. İnsanlık tarihinin en korkunç suçlarından birinin kurbanlarına dair milyonlarca kanıt, Ukraynalıların Holodomor'da öldürülen milyonlarca kişiyi unutmadığını ve bu soykırım için Moskova'yı asla affetmeyeceğini gösteriyor."

Zelenski, Holodomor kurbanlarını unutmadıklarını belirterek "Yine değişmeyen ve yine ölüm getiren bir Rusya'ya karşı kendimizi savunuyoruz. Ulusal hafızamızı korumakta birlik olduğumuz gibi savunmamızda da birlik olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'yı savunmaya devam edeceklerini kaydeden Zelenski, "Ukrayna'yı savunduk, savunuyoruz ve her zaman savunacağız. Çünkü burası bizim evimiz. Rusya kesinlikle evimizde patron olmayacak." ifadelerini kullandı.