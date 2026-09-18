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ABD UFO görüntülerinin gizliliğini kaldırdı

Güncelleme Tarihi:

#UFO Görüntüleri#Pentagon Belgeleri#Tanımlananmayan Cisimler
ABD UFO görüntülerinin gizliliğini kaldırdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 17:07

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Tanımlanamayan Uçan Cisim (UFO)" ve "Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP)" ile ilgili yeni video ve görüntüler yayınladı. Kamuoyuyla paylaşılan 6. grup belgelerde, kaynağı açıklanamayan fenomenler yer aldı.

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Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda, UAP ve UFO ile ilgili devlet dosyalarının gizlilik derecelerinin kaldırılması ve kamuoyuna sunulması kapsamında yeni belgeler yayımladı. Bu kapsamda "6. parti" olarak yayımlanan materyalin içinde belgeler, videolar ve resimler paylaşıldı.

Materyal içerisinde, 1952 yılında Utah eyaleti üzerinde "bir sürü halinde hareket ediyormuş gibi görünen nesnelere" ait video görüntüler ile "açıklanamayan bazı hava olaylarına" ilişkin yaklaşık 22 milyon dolarlık hükümet araştırmasını belgeleyen 2008 tarihli bir harcama raporu da yer aldı. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, yaptığı açıklamada, dosyaların bir sonraki bölümü üzerinde aktif şekilde çalışıldığını ve bakanlığın gelecek dönemde yeni dosyaları da kademeli olarak yayımlayacağını bildirdi.

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ABD UFO görüntülerinin gizliliğini kaldırdı

PENTAGON'UN YAYINLADIĞI UFO BELGELERİ 

ABD Başkanı Trump, şubatta, ilgili bakanlıklar ve kurumlara, uzaylılar ve UFO ile ilgili dosyaları tespit edip, yayımlama sürecini başlatmaları için talimat vereceğini açıklamıştı. Pentagon, UFO ve UAP'lar hakkındaki belgelerin ilk serisini 8 Mayıs'ta ve 5. serisini de 7 Ağustos'ta paylaşmıştı.

"war.gov/UFO/" adlı siteden ulaşılabilen belgelerde, onlarca video ve görüntünün yanı sıra siviller ile askeri personelin birinci elden ifadeleri, soruşturma kayıtları ve resmi raporlar yer alıyor.

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#UFO Görüntüleri#Pentagon Belgeleri#Tanımlananmayan Cisimler

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