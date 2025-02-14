ABD uçak gemisi Türk yük gemisine çarptı

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Kaza çarşamba gecesi saat 23.46 sularında Akdeniz’de Mısır’ın Port Said kenti yakınlarında gerçekleşti. ABD 6. Filo sözcüsü Yarbay Timothy Gorman yaptığı açıklamada, ABD uçak gemisinin su almadığını, itici güç santrallerinin etkilenmediğini söyledi. Açıklamada, Port Said’den Romanya’nın Constanta kentine doğru yol alan Türk Synergy Ship Management şirketine ait BEŞİKTAŞ-M yük gemisinin durumuna ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Pentagon tarafından yapılan açıklamada da, “USS Harry S. Truman (CVN-75) çarşamba günü saat 23.45 sularında Akdeniz’de Mısır’ın Port Said kenti yakınlarında M/V BESIKTAS-M ile çarpıştı” ifadeleri kullanıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. Amerikan Nimitz sınıfı uçak gemisi USS Harry S. Truman, 333 metre uzunluğunda, yaklaşık 90 uçağa ev sahipliği yapabiliyor. ABD, 2023’te Husi güçlerine karşı çok uluslu “deniz görev gücü” kapsamında USS Harry S. Truman uçak gemisini de Kızıldeniz’e göndermişti. Dökme yük gemisi BESIKTAS-M ise, 2003 yılında Japonya’da imal edildi. Geminin uzunluğu 188.5 metre, genişliği 32 metre, ağırlık tonajı ise 53.020 ton.