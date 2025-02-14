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ABD uçak gemisi Türk yük gemisine çarptı

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#Truman Uçak Gemisi#BEŞİKTAŞ-M#KAZA
ABD uçak gemisi Türk yük gemisine çarptı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 07:00

ABD’ye ait USS Harry S. Truman uçak gemisi, Akdeniz’de Panama bandıralı BEŞİKTAŞ-M adlı yük gemisi ile çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, gemilerde ciddi hasar oluşmadığı da açıklandı.

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Kaza çarşamba gecesi saat 23.46 sularında Akdeniz’de Mısır’ın Port Said kenti yakınlarında gerçekleşti. ABD 6. Filo sözcüsü Yarbay Timothy Gorman yaptığı açıklamada, ABD uçak gemisinin su almadığını, itici güç santrallerinin etkilenmediğini söyledi. Açıklamada, Port Said’den Romanya’nın Constanta kentine doğru yol alan Türk Synergy Ship Management şirketine ait BEŞİKTAŞ-M yük gemisinin durumuna ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Pentagon tarafından yapılan açıklamada da, “USS Harry S. Truman (CVN-75) çarşamba günü saat 23.45 sularında Akdeniz’de Mısır’ın Port Said kenti yakınlarında M/V BESIKTAS-M ile çarpıştı” ifadeleri kullanıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. Amerikan Nimitz sınıfı uçak gemisi USS Harry S. Truman, 333 metre uzunluğunda, yaklaşık 90 uçağa ev sahipliği yapabiliyor. ABD, 2023’te Husi güçlerine karşı çok uluslu “deniz görev gücü” kapsamında USS Harry S. Truman uçak gemisini de Kızıldeniz’e göndermişti. Dökme yük gemisi BESIKTAS-M ise, 2003 yılında Japonya’da imal edildi. Geminin uzunluğu 188.5 metre, genişliği 32 metre, ağırlık tonajı ise 53.020 ton.

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#Truman Uçak Gemisi#BEŞİKTAŞ-M#KAZA

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