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ABD uçak gemisi Güney Kore’de sularında

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Güney Kore#Askeri Tatbikat
ABD uçak gemisi Güney Kore’de sularında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 11:55

ABD'nin nükleer enerjiyle çalışan Theodore Roosevelt (CVN 71) uçak gemisi askeri tatbikat için güney kore'ye geldi. Üçlü tatbikata ABD ve GÜney Kore'yle birlikte Japonya da katılıyor.

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Güney Kore donanmasından yapılan açıklamada, ABD’ye ait nükleer güçle çalışan uçak gemisi Theodore Roosevelt’in ortak askeri tatbikatlara katılmak üzere Güney Kore'nin liman kenti Busan'a geldiği bildirildi.

Uçak gemisinin, güdümlü füze taşıyan USS Halsey ve savaş gemisi USS Daniel Inouye ile birlikte deniz üssüne girdiği aktarıldı.

Kuzey Kore tehdidine karşı güvenlik iş birliğinin arttırılması amacıyla ABD, Güney Kore ve Japonya orduları tarafından gerçekleştirilecek ortak askeri tatbikat, hava, deniz, su altı ve siber dahil olmak üzere çeşitli alanlarda gerçekleştirilecek.

KUZEY KORE’YE KARŞI ÜÇLÜ İTTİFAK

Öte yandan üç ülkenin savunma bakanları, ay başında Shangri-La Diyaloğu güvenlik zirvesinin oturum aralarında yapılan üçlü görüşmeler sırasında ortak tatbikatların başlatılmasına karar vermişti.

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#ABD#Güney Kore#Askeri Tatbikat

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