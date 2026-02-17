ABD, üç tekneyi vurdu: 11 ölü

Haberin Devamı

ABD Güney Saha Komutanlığı’nın (SOUTHCOM) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen üç tekneye saldırı düzenlendiği bildirildi.



İstihbarat tarafından teknelerin Doğu Pasifik ve Karayipler'de bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı belirtilen açıklamada, saldırılarda toplam 11 kişinin öldürüldüğü kaydedildi. Doğu Pasifik'teki iki teknede 8, Karayipler'deki üçüncü teknede ise 3 kişinin bulunduğu ifade edildi.