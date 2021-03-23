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Dünya
Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
Haber Giriş: 23.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

ABD: Türkiye ile S-400’leri görüşmeye devam edeceğiz

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ABD: Türkiye ile S-400’leri görüşmeye devam edeceğiz

Brüksel’deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Douglas Jones, “S-400 ile ilgili konuları Türkiye ile konuşmaya devam edeceğiz” dedi.

Hürriyet’in, “Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 sistemi NATO için nasıl bir zayıflık yaratıyor” şeklindeki sorusu üzerine NATO’nun, hem üzerinde hemfikir olunan hem de anlaşmazlık yaşanan konuların her gün tartışıldığı bir platform olduğunu kaydeden Jones, “Dolayısıyla, gerek Türkiye ile ikili temaslarımız aracılığıyla gerek de burada, NATO’da S-400’e ilişkin konuları Türkiye ile tartışmaya devam edeceğiz ve ileriye dönük bir yol çizerken NATO’da birlikte çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye’nin NATO için önemine vurgu yapan Büyükelçi Jones, ancak ülkesinin S-400 alımı konusunda başından beri çok net olduğunu ifade ederek, “S-400 gibi büyük bir Rus silah sisteminin NATO ittifakında yeri yoktur. Bu, Rus silahlarına bağımlılığımızı ortadan kaldırmak yönündeki taahhütlere de aykırıdır” diye konuştu.

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