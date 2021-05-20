ABD tüneldeki ışığı gördü

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Rochelle Walensky, ABD’nin pandemiden kurtulma yoluna girdiğini söyledi. 50 eyaletin tamamında son bir haftalık can kaybı ve yeni vaka ortalamasının salgının başından beri en düşük seviyeye gerilediğini ifade eden Walensky, verilerin iyiye işaret ettiğini vurgulayarak “Hepimiz temkinli bir iyimserliğe sahip olmalıyız” dedi.

Günde 1.5 ila 2 milyon kişinin aşılanmaya devam ettiğini söyleyen Walensky, Pfizer-BioNTech aşısının 12 yaş ve üstü çocuklarda kullanımına geçen hafta onay verilmesinden bu yana 600 binin üzerinde gencin aşılandığını aktardı.

HEDEF YÜZDE 70

Walensky 18 yaş üstü nüfusun ise yüzde 60’ının en az bir doz aşı olduğunu söyledi. 328 milyon nüfuslu ülkede toplamda 274 milyon doz aşı yapılırken ABD Başkanı Joe Biden, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’ne kadar halkın yüzde 70’inin en az bir doz aşı olmasını hedeflediklerini açıkladı. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci de ABD’de kullanımda olan Moderna, Pfizer-BioNTech, Johnson&Johnson aşılarının Hindistan varyantı üzerinde etkili olduğunu söyledi.

DÜNYADA VAKALAR YÜZDE 12 AZALDI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel ölçekte koronavirüs vakalarında son bir haftada yüzde 12 düşüş olduğunu açıkladı. En keskin düşüş, yüzde 26 ile Avrupa kıtasında gerçekleşti. Bu hafta 2.3 milyonu Hindistan olmak üzere dünya genelinde 4 milyon 980 bin vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı ise 165 milyonu geçti.

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