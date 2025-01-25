ABD tüm dış yardımları durdurdu iddiası

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BBC'nin, ABD Dışişleri Bakanlığının yetkililer ve büyükelçiliklere gönderdiği, "sızdırılan" bildiriye dayandırdığı haberine göre, mevcut dış yardımlar askıya alındı.

Bildiride, gözden geçirilip onaylanana kadar yeni veya mevcut tüm dış yardımlar için fon taahhüt edilmeyeceği kaydedildi.

İncelemenin ardından Dışişleri Bakanının belirleyeceği zamana kadar ilgili yardımın şartlarına uygun olarak "derhal iş durdurma" kararı çıkarılacağı belirtilen bildiride, tüm dış yardımların 85 gün içinde geniş çaplı bir incelemeye tabi tutulması talimatı verildi.

Bildiride, sadece acil gıda yardımı ile "İsrail ve Mısır'a yönelik askeri finansman" için istisnalar getirildiği ifade edildi.

"BU OLDUKÇA BÜYÜK BİR MESELE"



ABD Dışişleri Bakanlığı Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki Birimi Genel Müdürlüğünden Ekim 2023'te istifa eden Josh Paul, BBC'ye yaptığı açıklamada, bu kararın, ABD tarafından finanse edilen dış yardım programları üzerinde potansiyel olarak büyük bir etki yaratacağını söyledi.

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Paul, "Örneğin, dünyanın dört bir yanındaki insani yardım amaçlı mayın temizleme programlarına aniden 'çalışmayı durdurun' denildiğini düşünebilirsiniz. Bu oldukça büyük bir mesele." dedi.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) Orta Doğu'daki eski misyon direktörlerinden Dave Harden, BBC'ye, bu hamlenin çok önemli olduğunu belirterek, inceleme yapılırken ABD tarafından finanse edilen insani yardım ve kalkınma programlarının derhal askıya alınabileceğini vurguladı.

Harden, bu durumun su, sanitasyon ve barınma gibi çok çeşitli kritik kalkınma projelerini etkileyebileceğini kaydederek, "Batı Şeria ve Gazze misyon direktörüyken, birçok kez yardımın askıya alınması sürecinden geçtim ancak bu sadece o duruma özeldi. Bu ise küresel bir durum. Sadece yardımı durdurmakla kalmıyor. Aynı zamanda halihazırda finanse edilen ve devam eden mevcut sözleşmelere de 'işi durdurma' emri veriyor. Son derece geniş kapsamlı." ifadelerini kullandı.

ASKIYA ALINDI



ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta, başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

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Kararnamede, ABD'nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD'nin dış kalkınma yardımları, diğer ülkelere yapılan ekonomik, sosyal, teknik ve insani yardımları kapsıyor.