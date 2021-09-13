Trump yine ortalığı karıştırdı... Çok konuşulacak 'Rusya ve Çin' iddiası

ABD eski başkanı Donald Trump katıldığı bir röportajda, Başkan Biden'ın Afganistan'dan geri çekilme kararı ile düşmanlarına yardım ederken ülkeyi de büyük bir tehlikeye attığını iddia etti.

TERSİNE MÜHENDİSLİK UYARISI

Trump ABD'nin boşluğu ile bölgede Çin ve Rusya'nın kaldığına dikkat çekerek, iki ülkenin Afganistan'da geride bırakılan Amerikan askeri teçhizatı ile tersine mühendislik yapacakları konusunda uyardı

HELİKOPTERLERİMİZİ PARÇALIYORLAR, BU TAM BİR REZALET

Trump, "Garanti ederim ki, şu anda Çin ve Rusya çoktan bizim helikopterlerimizi aldılar ve onları parçalara ayırıp nasıl yapıldıklarına bakıyorlar. Onlar açık ara dünyanın en iyileri. Ve bizimle birebir aynı ekipmanları yapabilmek için onları parçalara ayırıyorlar. Bu tam bir rezalet.'' ifadelerini kullandı.

ÜLKEMİZE TERÖRİSTLERİ GETİRDİK

Eski cumhurbaşkanı, Afganistan'daki savaşın gerçekten bitip bitmediğinden şüphe duyduğunu belirterek ABD'ye akın eden mültecilere atıfta bulundu ve mültecilerin kontrolü konusunda yetersiz kalındığına dikkat çekti. Trump, "Neredeyse ellerinde hiç bir belge yok. Hiç biri incelenmedi. Bu gruplar içinde çok sayıda terörist olacak. Onlar için en zoru ülkeye giriş yapmaktı, biz onların işini yaptık ve ülkemize teröristleri getirdik" dedi.

Dailymail'de yer alan habere göre ABD, 2001'de savaşın başlamasından bu yana Afgan güvenlik güçlerine yaklaşık 83 milyar dolar değerinde ekipman ve eğitim sağladı.

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