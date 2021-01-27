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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 22:53 | Son Güncelleme:

ABD teyakkuzda! Terör saldırısı alarmı

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ABD teyakkuzda! Terör saldırısı alarmı
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ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), 6 Ocak’taki Kongre baskınıyla cesaretlenen şiddete meyilli aşırılık yanlılarının önümüzdeki haftalarda saldırılar gerçekleştirebileceğine dair ulusal terörizm uyarısı yaptı.

Ulusal Terörizm Danışma Sistemi bülteninde yayımlanan uyarıda, "yanlış anlatılarla beslenen", hükümete ve başkanlığın el değiştirmesine karşı çıkan aşırılık yanlılarının "şiddeti kışkırtmak veya uygulamak için harekete geçmeye devam edebileceği" kaydedildi.

Uyarıda, bakanlığın elinde bu konuda bir kanıt veya saldırı planı olmadığı vurgulanırken, aşırılık yanlılarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sınırlamaları dahil 2020 başkanlık seçimleri ve polisin şiddet uygulaması gibi bir dizi sorunla motive olabileceğine dikkat çekildi.

ABD medyasında yer alan yorumlarda, DHS’nin en son benzeri uyarıyı Ocak 2020’de İran’ın siber saldırı düzenleyebileceği ihtimali üzerine yaptığı hatırlatılırken, bu uyarının 6 Ocak’taki Kongre baskınından önce yapılması gerektiği eleştirilerine neden oldu.

Eski DHS terörle mücadele yetkilisi Elizabeth Neumann, Wall Street Journal'da, "Bu uyarı aralık sonuna doğru yapılmalıydı." değerlendirmesinde bulundu.

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