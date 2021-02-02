ABD terör saldırılarını kınarken YPG/PKK diyemedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Price, "YPG/PKK" ifadesinin geçmediği açıklamasında, şunları kaydetti:



"ABD, aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 sivilin hayatını kaybettiği Azez, Bab ve Afrin'de düzenlenen terör saldırını kınıyor. Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, bu alçak ve menfur saldırılarda yaralananlara acil şifalar diliyoruz."



ABD'nin son aylarda artan, özellikle de bomba yüklü saldırılardan kaygı duyduğunu belirten Price, "Bu saldırılardan sorumlu olanlar adaletin karşısına çıkarılmalı. Bu faaliyetler, Suriye halkını tehdit ediyor ve bölgeyi daha da istikrarsızlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde önceki gün terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.



YPG/PKK, cuma günü ise Afrin sanayi bölgesinde araca yerleştirdiği bombayı infilak ettirmiş ve bu terör saldırısında da 6 sivil yaşamını yitirmiş, 25 sivil yaralanmıştı.