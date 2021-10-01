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ABD, terör örgütünü Washington’da ağırladı

#ABD#Terör Örgütü#PKK/YPG
ABD, terör örgütünü Washington’da ağırladı

Bünyesinde terör örgütü PKK/YPG’nin de olduğu ve Suriye’de ABD tarafından desteklenen Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) siyasi kanadı Suriye Demokratik Meclisi (SDM) heyetinin, hafta başında ABD’de resmi temaslarda bulunduğu ve ABD’li üst düzey yetkililerle bir araya geldiği ortaya çıktı.

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ABD yönetimi Türkiye’den gelen tepkilere rağmen terör örgütüne siyasi bir aktörmüş gibi olan yaklaşımını sürdürdü. Terör örgütü YPG/PKK’ya Suriye’de destek veren ABD, şimdi de örgütün sözde siyasi kanadı SDM’yi Washington’da ağırladı. ABD’nin Suriye Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesaplarından görüşmeye dair fotoğraflar ve açıklamalar paylaşıldı. Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabı üzerinden hem Arapça hem de İngilizce olarak yapılan paylaşımda, “Yakın Doğu İlişkileri’nden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood ile ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkileri Bürosu’ndan Ethan Goldrich, pazartesi günü Suriye Demokratik Meclisi Başkanı İlham Ahmed ile görüştü” denildi.

DESTEK SÖZÜ

Açıklamanın devamında, ABD’nin SDM’ye olan desteği vurgulanırken, “Görüşmede, ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda istikrar için destek yinelenirken, DEAŞ’tan özgürleştirilen bölgelerde de desteğe devam edileceği ve bütün Suriyelilerin dahil olacağı siyasi bir çözüme destek verileceği tekrarlandı” ifadelerine yer verildi. SDM’den görüşmelere ilişkin yapılan açıklamada ise ABD heyetinin, “taraflar arasındaki ortaklığın sürdürüleceğini vurguladığı” belirtildi.

Görüşmelerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta BM Genel Kurulu için bulunduğu ABD’de, Amerikan basınına verdiği demeçlerde ABD’nin terör örgütlerine verdiği desteğe tepki göstermesinden kısa bir süre sonra yapılması dikkat çekti. SDM yöneticileri, geçen Temmuz ayında Paris’te Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüş, Eylül ayı ortasında da Rusya Dışişleri ile heyetler arası temaslar gerçekleştirmişti.

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#ABD#Terör Örgütü#PKK/YPG