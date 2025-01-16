ABD 'terör listesinden' çıkardı: Küba'da tutuklular salıveriliyor

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ABD'nin "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarılmasına karar verdiği Küba'da tutukluların serbest bırakılmaya başlandığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Küba'nın, 2021'de hapsedilen "siyasi tutukluların" salıverilmesi karşılığında "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarılacağının belirtilmesinin ardından Havana yönetimi, konuyla ilgili harekete geçti.

Küba'da çeşitli suçlardan hüküm giymiş bazı tutukluların kademeli olarak serbest bırakılmaya başlandığı açıklandı.

Ülkede faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinden "Küba İnsan Hakları Gözlemevi", 18 kişinin serbest bırakıldığını teyit etti.

2021'de kamu düzenini bozmaktan 4 yıl hüküm giyen ve tahliye edilenlerin arasında olan Reyna Yacnara Barreto Batista, basına yaptığı açıklamada, "Saat 03.00'te kapıyı çaldılar. (Hücrede) Uyuyordum ve bana tüm eşyamı toplamamı, serbest olduğumu söylediler. Bütün aile kutluyor." dedi.

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Küba'da sivil toplum örgütü "Justice 11J", Kasım 2024'teki açıklamasında, 2021'deki protestolarla bağlantılı olarak 550'den fazla kişinin tutuklandığını açıklamıştı.

ABD'de Joe Biden yönetiminin "terör listesi" kararı sonrası, Havana yönetimi dün, 553 mahkumun tahliye edileceğini duyurmuştu.

2021'DE EKONOMİK KRİZİ PROTESTO EDİLDİ

Temmuz 2021'de binlerce Kübalı, yaygın elektrik kesintileri ve gıda yetersizliği dahil ciddi ekonomik krizi protesto etmek için sokaklara çıkmıştı.

Göstericilere yönelik tutuklamalar, Havana yönetimi aleyhine uluslararası eleştirilere yol açmış, Kübalı yetkililer huzursuzluğun sorumlusu olarak ABD yaptırımlarına işaret etmişti.

LİSTEDE KUZEY KORE, İRAN VE SURİYE KALACAK

Beyaz Saray'dan 14 Ocak'ta yapılan açıklamada, Kongreye gönderilen resmi bildirime göre Küba'nın "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarılacağı belirtilmişti.

Buna göre Küba, 2021'de hapsedilen "siyasi tutukluların" serbest bırakılması karşılığında listeden çıkarılacak.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 29 Mayıs 2015'te Küba'yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmıştı. Daha sonra göreve gelen Trump yönetimi, Ocak 2021'de görev süresinin son haftasında Küba'yı yeniden bu listeye eklemişti.

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Küba'nın resmen çıkarılmasının ardından listede Kuzey Kore, İran ve Suriye kalacak.