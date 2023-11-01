×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

ABD Temsilciler Meclisi üyesinden İsrail lobisi eleştirisi: Siyasi sistemimizde zehirli bir varlık olduğunu anlamamızın zamanı geldi

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Alexandria Ocasio-Cortez#İsrail Lobisi
ABD Temsilciler Meclisi üyesinden İsrail lobisi eleştirisi: Siyasi sistemimizde zehirli bir varlık olduğunu anlamamızın zamanı geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 21:56

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez, İsrail lobisini eleştirerek, "AIPAC'ın (Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi) siyasi sistemimizde ne kadar zehirli bir varlık olduğunu anlamamızın zamanı geldi" ifadelerini kullanarak, “ABD demokrasisini istikrarsızlaştıran aşırılıkçı bir örgüt” dedi.

Haberin Devamı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar devam ederken, BD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez, İsrail lobisini eleştirdi. Ocasio-Cortez, Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi’ni (AIPAC) hedef alarak, "AIPAC'ın siyasi sistemimizde ne kadar zehirli bir varlık olduğunu anlamamızın zamanı geldi. ABD seçimlerini devirmeye çalışan adayları aktif olarak destekliyorlar ve insan haklarını savunan Kongre üyelerine karşı karalama kampanyaları yürütüyorlar. Yeter" dedi.

AIPAC’ın ABD demokrasisinin dostu olmadığını belirten Ocasio-Cortez, “Onlar aynı zamanda Kongre'deki en ırkçı ve bağnaz PAC'lardan (Siyasal Eylem Komitesi) biri ve orantısız bir şekilde siyahi üyeleri hedef alıyorlar. Onlar ABD demokrasisini istikrarsızlaştıran aşırılıkçı bir örgüt” dedi.

Gözden KaçmasınSon dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: Gazzenin dünya ile bağlantısı kesildi İrandan İsraile gözdağı gibi uyarıSon dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: Gazze'nin dünya ile bağlantısı kesildi! İran'dan İsrail'e gözdağı gibi uyarıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Alexandria Ocasio-Cortez#İsrail Lobisi

BAKMADAN GEÇME!