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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Asya seyahati ertelendi

# Nancy Pelosi#ABD#Asya
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosinin Asya seyahati ertelendi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Japonya’yı da kapsayan Asya seyahati Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

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Rusya'nın Ukrayna’ya saldırıları karşısında atılacak ortak adımları görüşmek üzere bu hafta sonu Japonya’yı ziyaret edecek olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Covid-19 testi pozitif çıktı. Pelosi’nin hastalığı nedeniyle Tayvan'ın da dahil olması beklenen seyahat programı ise ertelendi.

Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill, Pelosi'nin hastalığı asemptomatik olarak geçirdiğini belirterek, hatırlatma dozu da dahil olmak üzere tamamen aşılanmış olmasına rağmen, Asya seyahatinin ileri bir tarihe ertelendiğini ifade etti.

ÇİN'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

Geçtiğimiz Çarşamba günü kamuoyuna yansıyan haberlerde Pelosi'nin Ukrayna meselesini ele almak üzere bu hafta sonu Japonya’yı ziyaret edeceği bildirilmişti. Pelosi'nin ayrıca Newt Gingrich'in 1997'deki seyahatinin ardından Tayvan'ı ziyaret edecek görevi başındaki ilk temsilciler meclisi başkanı olacağı belirtilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian ise düzenlediği basın toplantısında Pelosi'nin ziyaretinin Çin-ABD ilişkilerinin temeline ciddi zarar vereceğini belirterek Pekin'in plana kesinlikle karşı olduğunu söylemişti.

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# Nancy Pelosi#ABD#Asya

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